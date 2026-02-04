"Путин боится его": Зеленский объяснил, как Трамп может влиять на РФ в переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин боится только президента США Дональда Трампа. Поэтому американский лидер не должен принимать условия, выдвинутые российской стороной.

О том, что Трамп в мирных переговорах имеет рычаги влияния на Путина, Зеленский сказал в интервью французскому телеканалу France 2 от 4 февраля. По его словам, российский лидер "боится Трампа", и это дает возможности для влияния.

"Если президент Трамп знает, что Путин боится его, то он не может принять все условия, выдвинутые российским президентом", — сказал Зеленский.

Украинский лидер добавил, что Трамп имеет рычаги влияния на Кремль через экономику, санкции и оружие.

По мнению Зеленского, давления на Путина пока недостаточно.

"Мое мнение заключается в том, что нам нужно вести диалог, но с определенными условиями", — отметил президент Украины.

Также он согласился с тем, что Путин "не боится европейцев".

"Потому что европейцы жили в прекрасном, безопасном мире, который они сами построили справедливым образом, благодаря своей экономике и своему труду. Европа очень демократична. Именно поэтому Украина выбирает путь в Европу", — отметил Владимир Зеленский.

Президент Украины также подчеркнул, что украинцы борются с российскими захватчиками, защищая европейский образ жизни. По его словам, страны-соседки Украины понимают, что они станут следующими жертвами России, а те, кто это осознают, активно помогают украинскому народу.

Напомним, 4 февраля начались трехсторонние переговоры в Абу-Даби между Украиной, США и РФ. В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что война будет продолжаться до капитуляции Украины.

Владимир Зеленский по итогам переговоров в столице Объединенных Арабских Эмиратов анонсировал новый обмен пленными.

Издание The Telegraph 3 февраля писало, что подход президента США Дональда Трампа к переговорам с российской стороной и его побуждение согласиться на условия Кремля грозят началом новой войны в Украине.