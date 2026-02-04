Зеленский анонсировал новый обмен пленными и рассказал, о чем договорились в Абу-Даби

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время между Украиной и Россией будет проведен обмен пленными. В то же время он не сообщил деталей будущего обмена.

Об этом договорились по итогам встречи делегаций в Абу-Даби. Зеленский рассказал о предстоящем обмене в вечернем обращении.

"Надо возвращать пленных домой", — подчеркнул Зеленский.

Переговоры в Абу-Даби — что рассказал Зеленский

По словам Владимира Зеленского, он заслушал доклад от украинской делегации. Однако кроме анонса обмена пленных никаких других деталей украинский президент не предоставил.

В то же время президент отметил, что украинская позиция на этих переговорах остается очень четкой: войну надо завершать реально.

"Именно Россия должна быть готова к этому. И также партнеры должны быть готовы обеспечить это реально своими реальными гарантиями — гарантиями безопасности, — своим реальным давлением на агрессора. И тем, чтобы сейчас чувствовалось, чтобы люди в Украине это чувствовали, — что ситуация действительно идет к миру, к окончанию войны, а не к тому, что россияне будут использовать все себе на пользу и продолжать удары", — сказал Зеленский.

Відео дня

Переговоры в Абу-Даби — реакция США

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что по итогам переговоров может констатировать, что в переговорах есть как хорошие, так и плохие новости.

Он отметил, что технические военные группы из Украины и России впервые за долгое время встретились вместе с представителями США — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Рубио отметил, что за год работы администрации президента США Дональда Трампа удалось достичь прогресса. Поэтому хорошей новостью является то, что "список нерешенных вопросов", который существовал между Украиной и РФ, "существенно сократился".

"Плохая новость заключается в том, что оставшиеся вопросы являются самыми сложными. А тем временем война продолжается. Поэтому все, что я могу сказать по этому поводу, это то, что мы вкладываем в это дело значительное количество времени и энергии на очень высоком уровне. Мы будем продолжать делать все, что в наших силах, чтобы добиться прорыва", — заявил Рубио.

Ранее международные эксперты предположили, что результаты переговоров в Абу-Даби на этой неделе, наконец, покажут насколько серьезны намерения Путина. В то же время сообщалось, что перед началом переговоров были признаки того, что они могут быть более эффективными, чем принято считать. Они утверждают, что обе стороны на самом деле проявляют большую "конструктивность".

Ранее Фокус объяснял, чего ожидать от этих переговоров и какие сценарии сейчас выглядят реалистичными. В частности, переговоры происходят на фоне оптимистичных прогнозов Запада относительно возможного завершения войны уже весной.