Подход Трампа к переговорам с Кремлем грозит началом новой войны в Украине, — The Telegraph

Побуждение Дональда Трампа пойти Киев на требования Кремля во время мирных переговоров могут угрожать началом нового вторжения в Украину через некоторое время.

Дональд Трамп стремится заключить "любое соглашение" между Россией и Украиной, чтобы пополнить собственный перечень войн, которые ему якобы удалось закончить. Однако его действия могут развязать Кремлю руки к началу новой войны, пишет издание The Telegraph.

Путин хочет получить за столом переговоров то, чего не смог достичь на поле боя

Президент США отправляет на новый раунд переговоров по окончанию войны своего спецпосланника Стива Уиткоффа, чтобы достичь заключения "любого соглашения" на встречах в Абу-Даби, которые пройдут в среду-четверг 3 и 4 февраля. СМИ сообщили, что этот раунд переговоров может быть посвящен тому, что Уиткофф назвал "единственной проблемой", якобы оставшейся на пути между достижением договоренностей между Украиной и Россией.

Відео дня

Речь идет о территориальном вопросе, а именно статусе той части Донецкой области, которую российской армии за почти 4 года полномасштабного вторжения так и не удалось захватить.

Поэтому глава Кремля Владимир Путин за столом переговоров стремится получить то, что его солдаты не захватили на поле боя.

"Но Путину этого все еще недостаточно. Он настаивает не только на сохранении того, что имеет сейчас, но и на получении еще большего", — пишет The Telegraph.

Отдача Путину остальной части Донецкой области может создать предпосылки для начала новой войны

Территория Донецкой области остается важной не только учитывая несколько сотен тысяч людей, которые там живут, но и из-за наличия там мощных оборонительных сооружений, стоящих на пути армии РФ. В частности аналитик издания вспоминает о Краматорске и Славянске.

"Если все эти тщательно построенные опорные пункты будут просто переданы России, Путин получит возможность начать очередное вторжение с целью завоевания всей Украины, что всегда было его настоящей целью", — говорится в публикации.

В то же время Трамп и Уиткофф якобы не осознают истинных намерений Кремля.

Издание пишет, что достичь выхода из этого "тупика" можно было бы, если бы Трамп сказал Путину отказаться от "абсурдной идеи" относительно украинских территорий. Другим шагом для этого могли бы быть поставки Украине американских ракет "Томагавк" и разрешение сената США принять законопроект о введении "разрушительных" 500-процентных пошлин в отношении любых стран, которые покупают нефть у РФ.

Действия Трампа в переговорах и давление на Владимира Зеленского могут привести к тому, что Путин из-за безнаказанности не отступит от претензий на остальные территории Донецкой области, а пути для устранения этой проблемы не будут найдены. Это будет означать, что война в Украине продолжится.

Другой сценарий — отказ Зеленского от этих территорий, что может создать для Кремля условия подготовки и накопления для повторного развязывания боевых действий после непродолжительного перерыва.

Напомним, ранее Дональд Трамп отреагировал на нарушение РФ энергетического перемирия, заявив, что Путин "сдержал свое слово".

Также 3 февраля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в LB.ua назвал условия для создания "специальной экономической зоны" на Донбассе.