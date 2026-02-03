Выход из тупика: Сибига назвал условия создания "специальной экономической зоны" на Донбассе

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал создание "специальной экономической зоны" в Донецкой и Луганской областях одним из путей выхода из тупика в переговорном процессе. При этом он подчеркнул, что шаги для деэскалации должна осуществить и Россия.

Андрей Сибига прокомментировал мирные переговоры во время публичного интервью на площадке "Новой страны", пишет LB.ua. Глава Министерства иностранных дел отметил, что Украина имеет красные линии, и один из вариантов выхода из "тупиковой ситуации" в переговорах — найти способ, основанный на международном и украинском праве, по созданию возможной "специальной экономической зоны".

"Но главное, чтобы была отражена та модальность, которая приемлема для Украины. Шаги для деэскалации должны быть с обеих сторон. Не может быть никаких инициатив, формул за счет украинского суверенитета. То есть это очевидно, понятно и не обсуждается", — отметил при этом Сибига.

По его словам, термин "специальная экономическая зона" касается определенного пространства и изобретения формулы, которая поможет продвинуться в мирном процессе.

На вопрос, под чьей юрисдикцией будет демилитаризованная "экономическая зона" на Донбассе, Сибига ответил, что все ответы "дает международное право".

"Если мы говорим об этой части, которую мы удерживаем, — это наша юрисдикция, и она не может быть изменена. Это украинская юрисдикция", — сказал чиновник.

Мирные переговоры: что известно о "свободной экономической зоне"

Во время общения с журналистами 20 декабря 2025 года президент Украины Владимир Зеленский допустил отвод войск с Донбасса для создания "свободной экономической зоны", как предлагают США, но только при условии, если российская сторона отведет армию на столько же, на сколько и украинская. При этом он подчеркнул, что в такой специальной экономической зоне не может быть военных и тяжелой техники.

2 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к реальным шагам на переговорах в Абу-Даби, которые состоятся 4-5 февраля. По его словам, двусторонний документ по гарантиям безопасности с США готов.

3 февраля издание The Financial Times со ссылкой на источники писало, что Украина согласовала план на случай срыва Россией потенциального прекращения огня.