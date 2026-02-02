"Войну надо завершать": Зеленский заявил, что Украина готова к реальным шагам

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с командой переговорщиков накануне очередного раунда мирных переговоров, который состоится в среду и четверг 4-5 февраля в Абу-Даби.

Встречи в столице ОАЭ состоятся в трехстороннем формате — Украина, Россия и США. О подготовке к переговорам Зеленский сообщил в своем Telegram.

На совещании были представлены почти все участники делегации Украины — секретарь СНБО Рустем Умеров, глава Офиса президента Кирилл Буданов, глава МИД Украины Сергей Кислица, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и советник главы Офиса президента Александр Бевз. Также Украину будет представлять лидер фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия, впрочем, на сегодняшнем совещании он отсутствовал.

Встреча в ОАЭ — что известно

Зеленский отметил, что кроме встреч с РФ и США ожидаются и двусторонние встречи с американскими партнерами, в частности, относительно гарантий безопасности и восстановления и экономического развития Украины после завершения войны.

Відео дня

"Украина готова к реальным шагам. Мы считаем, что реально достичь достойного и длительного мира. Мы считаем, что двусторонний документ по гарантиям безопасности с Соединенными Штатами готов, и рассчитываем на дальнейшую предметную работу по документам по восстановлению и экономическому развитию", — заявил Зеленский.

Он отметил, что "меры по деэскалации", которые заработали в ночь на 30 января (энергетическое перемирие — ред.), помогают достичь доверия людей к процессу переговоров и к возможному результату.

"Войну надо завершать", — подчеркнул Зеленский.

Ранее журналист издания Axios Барак Равид сообщил, что специальный посланник президента США Стив Уиткофф завтра остановится в Израиле. Это часть его маршрута в Абу-Даби, где в среду и четверг он проведет еще один раунд переговоров с Россией и Украиной.

Напомним, что в интервью чешскому изданию Český rozhlas Plus президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к любым форматам переговоров с Россией и США. Он подчеркнул, что вопрос территорий можно эффективно решить только во время личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам Зеленского, прежде всего должен состояться трехсторонний контакт между Украиной, Россией и США, а без такого формата команды сторон не смогут договориться по территориальным вопросам.

Перед этим в комментарии украинским журналистам президент категорически исключил возможность проведения переговоров в Москве или любом другом городе России. Зеленский подчеркнул, что не видит смысла в таких встречах и готов публично пригласить Путина в Киев, если тот решится приехать.

Также Фокус писал, что 28 января помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Владимир Зеленский может приехать в Москву для встречи с Владимиром Путиным, при этом российская сторона якобы гарантирует украинскому лидеру безопасность.