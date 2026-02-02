"Війну треба завершувати": Зеленський заявив, що Україна готова до реальних кроків

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з командою перемовників напередодні чергового раунду мирних переговорів, який відбудеться у середу і четвер 4-5 лютого в Абу-Дабі.

Зустрічі в столиці ОАЕ відбудуться в тристоронньому форматі — Україна, Росія та США. Про підготовку до перемовин Зеленський повідомив у своєму Telegram.

На нараді були представлені майже всі учасники делегації України — секретар РНБО Рустем Умєров, голова Офісу президента Кирило Буданов, голова МЗС України Сергій Кислиця, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов та радник голови Офісу президента Олександр Бевз. Також Україну представлятиме лідер фракції "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія, утім на сьогоднішній нараді він був відсутній.

Зустріч в ОАЕ — що відомо

Зеленський наголосив, що крім зустрічей з РФ та США очікуються і двосторонні зустрічі з американськими партнерами, зокрема, щодо гарантій безпеки та відновлення та економічного розвитку України після завершення війни.

"Україна готова до реальних кроків. Ми вважаємо, що реально досягти достойного і тривалого миру. Ми вважаємо, що двосторонній документ щодо гарантій безпеки зі Сполученими Штатами готовий, і розраховуємо на подальшу предметну роботу щодо документів з відновлення та економічному розвитку", — заявив Зеленський.

Він відзначив, що "заходи з деескалації", які запрацювали в ніч на 30 січня (енергетичне перемир'я — ред.), допомагають досягти довіри людей до процесу перемовин і до можливого результату.

"Війну треба завершувати", — наголосив Зеленський.

Раніше журналіст видання Axios Барак Равід повідомив, що спеціальний посланець президента США Стів Віткофф завтра зупиниться в Ізраїлі. Це частина його маршруту до Абу-Дабі, де в середу та четвер він проведе ще один раунд переговорів з Росією та Україною.

Нагадаємо, що в інтерв’ю чеському виданню Český rozhlas Plus президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий до будь-яких форматів переговорів із Росією та США. Він підкреслив, що питання територій можна ефективно вирішити лише під час особистої зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним. За словами Зеленського, передусім має відбутися тристоронній контакт між Україною, Росією та США, а без такого формату команди сторін не зможуть домовитися щодо територіальних питань.

Перед цим у коментарі українським журналістам президент категорично виключив можливість проведення переговорів у Москві або будь-якому іншому місті Росії. Зеленський наголосив, що не бачить сенсу у таких зустрічах і готовий публічно запросити Путіна до Києва, якщо той наважиться приїхати.

Також Фокус писав, що 28 січня помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що Володимир Зеленський може приїхати до Москви для зустрічі з Володимиром Путіним, при цьому російська сторона нібито гарантує українському лідеру безпеку.