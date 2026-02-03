Вихід з глухого кута: Сибіга назвав умови створення "спеціальної економічної зони" на Донбасі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав створення "спеціальної економічної зони" в Донецькій і Луганській областях одним зі шляхів виходу з глухого кута у перемовному процесі. При цьому він наголосив, що кроки для деескалації має здійснити і Росія.

Андрій Сибіга прокоментував мирні переговори під час публічного інтерв’ю на майданчику "Нової країни", пише LB.ua. Голова Міністерства закордонних справ зазначив, що Україна має червоні лінії, та один із варіантів виходу з "тупикової ситуації" в перемовинах — знайти спосіб, базований на міжнародному та українському праві, щодо створення можливої "спеціальної економічної зони".

"Але головне, щоб було відображено ту модальність, яка прийнятна для України. Кроки для деескалації мають бути з обох сторін. Не може бути жодних ініціатив, формул коштом українського суверенітету. Тобто це очевидно, зрозуміло і не обговорюється", — зазначив при цьому Сибіга.

За його словами, термін "спеціальна економічна зона" стосується певного простору та винайдення формули, яка допоможе просунутися в мирному процесі.

На питання, під чиєю юрисдикцією буде демілітаризована "економічна зона" на Донбасі, Сибіга відповів, що всі відповіді "дає міжнародне право".

"Якщо ми говоримо про цю частину, яку ми утримуємо, — це наша юрисдикція, і вона не може бути змінена. Це українська юрисдикція", — сказав урядовець.

Мирні переговори: що відомо про "вільну економічну зону"

Під час спілкування з журналістами 20 грудня 2025 року президент України Володимир Зеленський допустив відведення військ з Донбасу для створення "вільної економічної зони", як пропонують США, але лише за умови, якщо російська сторона відведе армію на стільки ж, на скільки й українська. При цьому він наголосив, що у такій спеціальній економічній зоні не може бути військових і важкої техніки.

2 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до реальних кроків на переговорах в Абу-Дабі, які відбудуться 4-5 лютого. За його словами, двосторонній документ щодо гарантій безпеки зі США готовий.

3 лютого видання The Financial Times із посиланням на джерела писало, що Україна погодила план на випадок зриву Росією потенційного припинення вогню.