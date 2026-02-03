Військове втручання Заходу: Україна погодила план на випадок зриву припинення вогню, — FT

4-5 лютого в Абу-Дабі заплановано новий раунд переговорів між РФ, Україною та США з питання завершення війни. Серед ключових питань буде і тема гарантій безпеки.

Україна домовилася із західними партнерами про те, що неодноразові порушення Росією будь-якої майбутньої угоди про припинення вогню присікатимуться скоординованою військовою відповіддю з боку Європи і США, повідомляє The Financial Times із посиланням на джерела, знайомі з перебігом подій.

За інформацією видання, цю пропозицію неодноразово обговорювали між українськими, американськими та європейськими політиками в грудні в Парижі та в січні в Києві.

Зокрема, у разі чергового ігнорування режиму припинення вогню з боку РФ буде задіяна багаторівнева відповідь, яка активується протягом 24 годин.

Спочатку це буде дипломатичне попередження, потім, у разі необхідності, — вжито заходів з боку Збройних сил України для припинення порушення умов перемир'я.

Якщо бойові дії триватимуть і після цього, буде розпочато другу фазу втручання з використанням сил так званої "коаліції охочих", до якої входять багато членів ЄС, а також Велика Британія, Норвегія, Ісландія і Туреччина.

Третім етапом, якщо другим не обмежиться, стане через 72 години скоординована військова відповідь з боку підтримуваних Заходом сил за участю американських.

У рамках гарантій безпеки, підтримуваних США, які мають лягти в основу мирної угоди з 20 пунктів, Велика Британія і Франція зобов'язалися розмістити війська та озброєння в Україні, зазначають автори статті. Європейські сили стримування нібито зобов'язуються забезпечити після припинення вогню "заходи безпеки в повітрі, на морі та на суші", а США нададуть розвідувальну та логістичну підтримку.

Крім того, американці запропонували надати високотехнологічні засоби моніторингу вздовж лінії фронту протяжністю 1400 км. Цей аспект важливий з огляду на необхідність чіткого контролю за дотриманням умов перемир'я.

Як зазначають журналісти, способи моніторингу та забезпечення дотримання режиму припинення вогню матимуть вирішальне значення для його довговічності.

Гарантії безпеки від США: які домовленості існують

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з американським колегою Дональдом Трампом у Мар-а-Лаго в грудні минулого року порушував питання про те, які гарантії готові надати США Україні.

Уже наступного місяця він запевняв, що гарантії безпеки готові "на 100%", і Київ чекає від партнерів на їхнє підтвердження, а також на місця і час їхнього підписання.

Істотна частина пунктів цих гарантій не була озвучена публічно, проте раніше Зеленський охарактеризував їх як"подібні до гарантій НАТО" за статтею 5 альянсу, згідно з якими новий напад Росії викличе колективну відповідь союзників Києва.

Також частиною гарантій, за запевненнями президента, є 800-тисячна українська армія, що підтримується зброєю і підготовкою.

Що стосується термінів їхньої дії, то Трамп нібито запропонував 15 років, а Україна наполягає на 50 роках.

Своєю чергою Росія відкинула гарантії безпеки і наполягає на тому, що ні про яке припинення вогню мови бути не може до "до досягнення всеосяжної угоди про припинення війни".

Ба більше, у Кремлі вустами глави МЗС Сергія Лаврова вже назвали можливий іноземний контингент миротворців в Україні "законною військовою метою". Він також заявив, що перемир'я, "яке хоче Зеленський", неприйнятне для Росії.

Зі свого боку Трамп буквально напередодні, 2 лютого, заявив, що мирні переговори між українською та російською делегаціями мають шанси на успіх і можуть призвести до укладення мирної угоди.

Буквально відразу після його заяв ЗС РФ знову завдали масивного удару по українській енерго- і цивільній інфраструктурі.

Нагадаємо, Зеленський готовий винести мирний план Трампа на референдум.