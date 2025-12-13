США готові надати Україні гарантії на основі 5 статті НАТО: які умови, — Axios

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість надання Україні гарантій безпеки за статтею 5 Північноатлантичного договору, які будуть затверджені Конгресом США і матимуть обов'язкову юридичну силу.

Білий дім чинить сильний тиск на Київ з вимогою схвалити цей план, пише американське новинне видання Axios. Однак головним каменем спотикання залишаються територіальні поступки, які пропонується зробити Україні. При цьому американська сторона вважає, що з більшості інших питань сторони вже близькі до компромісу.

Найімовірніше йдеться про 14% території Донбасу, які наразі залишаються під контролем українських збройних сил. Зазначається, що Росія наполягає на контролі над усім Донбасом у рамках будь-якої угоди щодо України. Ці вимоги були включені в американську пропозицію, однак як компроміс пропонується створення якоїсь "демілітаризованої зони".

Відео дня

Гарантії за статтею 5 НАТО: ключовий елемент угоди

Особлива увага в переговорах приділяється гарантіям безпеки, які Україна отримає після закінчення війни. Високопоставлений американський чиновник підкреслив, що адміністрація Трампа готова запропонувати Києву гарантії, засновані на статті 5 НАТО, з подальшим затвердженням у Конгресі США.

"Ми хочемо надати українцям гарантії безпеки, які, з одного боку, не будуть "порожнім чеком", але, з іншого боку, будуть досить сильними. Ми готові направити їх до Конгресу для голосування", — заявив американський чиновник.

Важливо

"Багато людей хочуть побачити, як це спрацює": Трамп прокоментував ідею створення буферної зони на Донбасі (відео)

За його словами, йдеться про три окремі угоди: про мир, про гарантії безпеки та про післявоєнне відновлення України. Водночас співрозмовник видання зазначив, що переговори щодо пакета економічного відновлення також просуваються успішно.

Водночас, як зазначає Axios, низка європейських лідерів радять президенту Володимиру Зеленському не поспішати з укладенням угоди, особливо якщо вона передбачає поступку територій, які Україна фактично не втратила на полі бою. У ЄС побоюються, що така угода може бути сприйнята як капітуляція і створити небезпечний прецедент.

Нагадаємо, за інформацією The Wall Street Journal, найближчими вихідними відбудеться важлива зустріч спецпосланця глави Білого дому Стіва Віткоффа з українським президентом Володимиром Зеленським, яка матиме "вирішальне значення". У зустрічі також візьме участь низка європейських лідерів.