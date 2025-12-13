"Багато людей хочуть побачити, як це спрацює": Трамп прокоментував ідею створення буферної зони на Донбасі (відео)

Президент США Дональд Трамп розповів, що питання територій у мирному плані щодо України є "складним". Водночас політик прокоментував створення так званої буферної зони на Донбасі.

Американський лідер висловив впевненість у тому, що "це могло б спрацювати". Заяви Дональда Трампа щодо мирного плану процитувало агентство Укрінформ.

Президент США розкрив, що наразі сторони працюють над тим, щоб зрозуміти, чи є шанси укласти мирну угоду. Чи зможуть її досягти — стане відомо вже "скоро", підкреслив Трамп.

"Побачимо, що станеться. Ми працюємо над тим, аби побачити, чи зможемо зараз укласти угоду. Ми скоро дізнаємося", — відповів політик.

Коли у Дональда Трампа попросили прокоментувати деякі конкретні пункти теперішнього мирного плану щодо України, американський лідер відмовився. Однак при цьому він наголосив, що цього хочуть багато людей, а сам він прагне зупинити гибель багатьох тисяч людей через війну кожного місяця.

"Це дуже складна ситуація. Але це спрацювало б, і багато людей хочуть, щоб це спрацювало. І ми… Усе, чого я хочу — це зупинити загибель 25 тисяч людей щомісяця", — заявив Трамп.

Буферна зона на території України: що відомо

11 грудня у CNN розкрили деякі пункти оновленого мирного плану США. Серед основних, про що йшлося у документі, це створення демілітаризованої (буферної) зони на території України, вздовж лінії фронту.

12 грудня видання Le Monde розповіло, що Україна готова розглянути пропозицію створення буферної зони на Донбасі. Медіа писало, що український перемовник Михайло Подоляк пояснив те, що ця зона передбачає не лише відведення військ обох сторін, а й присутність міжнародних наглядачів, які стежитимуть за дотриманням виконання умов мирної угоди.

Після цієї публікації 12 грудня Подоляк у коментарі Kyiv Post повідомив, що буферна зона наразі існує лише у теорії, а не офіційно. Посадовець наголосив, що жодних рішень щодо демілітаризації лінії фронту не існує поки що.

Нагадаємо, 12 грудня видання The Atlantic розповіло, що Трамп схвалив удари України по тіньовому флоту Путіна.

Також 12 грудня у Financial Times повідомили, що план Трампа передбачає вступ України до ЄС за особливою процедурою.