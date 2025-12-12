План Трампа передбачає вступ України до ЄС за особливою процедурою: FT назвав терміни

Україна може приєднатися до Європейського Союзу до 1 січня 2027-го року. Вступ до ЄС може відбутися за особливою процедурою.

Цей крок може стати одним з пунктів мирного плану про завершення війни між Росією та Україною, який пропонується президентом США Дональдом Трампом. Про це йдеться у матеріалі Financial Times.

Зазначається, що Київ не завершив жодного з 36 етапів вступу до ЄС. Утім, якщо вступ відбудеться за прискореною процедурою, то це "переверне" підхід Євросоюзу про те, що членство в організації потрібно заслужити. Також Брюссель змушений буде переосмислити весь процес.

Чиновники, які підтримують членство України в ЄС, заявили, що включення його до мирної угоди зробить членство для Києва доконаним фактом, оскільки у Євросоюзі вважатимуть, що не зможуть зірвати мирний процес, виступаючи проти швидких термінів.

Завдяки підтримці цієї ідеї Дональдом Трампом, ймовірно, вдасться переконати прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана скасувати своє вето, та дозволити Україні доєднатися до ЄС.

Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 11 грудня заявив, що він та українські переговорники "сформували підхід до деяких пунктів відповідно до того факту, що Україна в майбутньому буде членом Європейського Союзу".

"Якщо ми укладемо угоду, яка визначатиме, коли Україна стане членом ЄС, американці, як сторона цієї угоди, зроблять усе, щоб наш європейський шлях не був заблокований іншими людьми в Європі, на яких вони мають вплив", — сказав Зеленський.

Трамп заявив журналістам в Овальному кабінеті в четвер, що, на його думку, США "дуже близькі до угоди з Росією"

Нагадаємо, раніше у Білому домі заявили, що президент США Дональд Трамп "надзвичайно" розчарований тим, як проходять мирні переговори між Росією та Україною.

Натомість аналітики Інституту вивчення війни звернули увагу, що росіяни відкинули сумарно вісім з 28 пунктів.

Нагадаємо, що нова версія "мирного плану" містить ті ж самі, але дещо видозмінені, вимоги капітуляції України, які були у першому варіанті. Відповідно до нього, на третині Донецької області можуть влаштувати "демілітаризовану зону", а межа цієї зони проходитиме по лінії, яку узгодять з Російською Федерацією.