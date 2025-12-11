Дональд Трамп надзвичайно розчарований Україною та Росією, — Білий дім

Прессекретарка Трампа, чий рот він порівняв із кулеметом, поспілкувалась із журналістами та заявила, що президент США "надзвичайно" розчарований тим, як проходять мирні переговори між Росією та Україною.

Керолайн Лівітт заявила, що, наближаючись до кінця року, саме час поміркувати над тим, якого прогресу досягли США під "сміливим керівництвом президента Трампа", адже він, як заявила Лівітт, успадкував "повний безлад" від свого попередника Джо Байдена та й ще війну в Україні, яка б, як вважає Трамп, не почалась, якби він буд президентом.

З її слів, президент США втомився від зустрічей, які проводяться лише заради зустрічей. Лівітт наголосила, що Трамп очікує від України та Росії не розмов, а дій.

"Президент вчора провів телефонну розмову з європейцями. Його спеціальний посланець Віткофф та його команда продовжують розмовляти з обома сторонами буквально в цей час", - заявила Лівітт.

Відео дня

Вона додала, що адміністрація витратила понад 30 годин протягом останніх тижнів на зустрічі з російськими, українськими та європейськими посадовцями, і що обговорення тривають. Президент США також знає про останню пропозицію президента України Зеленського.

Також Керолайн підтвердила, що нині Білий дім більше зосереджений не на справах Європи.

"Адміністрація Трампа зосереджена на багатьох справах у Західній півкулі. Президент застосував новий підхід, який жодна адміністрація не застосовувала протягом досить тривалого часу, щоб зосередитися на тому, що відбувається у нас власному дворі", - заявила вона, коментуючи справи із Венесуєлою.

Тим часом, Фокус писав, що президент США Дональд Трамп очікує, що лідери Німеччини, Британії та Франції тиснутимуть на Україну та Володимира Зеленського, аби ті ухвалили план, згідно з яким Україна погодиться на значні територіальні втрати та обмежить чисельність своїх військових.

А німецьке видання Der Spiegel вийшло 12 грудня із обкладинкою на якій президент США та Володимир Путін обидва названі лиходіями, які ділять Європу.