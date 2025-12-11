Дональд Трамп чрезвычайно разочарован Украиной и Россией, — Белый дом

Пресс-секретарь Трампа, чей рот он сравнил с пулеметом, пообщалась с журналистами и заявила, что президент США "чрезвычайно" разочарован тем, как проходят мирные переговоры между Россией и Украиной.

Кэролайн Ливитт заявила, что, приближаясь к концу года, самое время подумать над тем, какого прогресса достигли США под "смелым руководством президента Трампа", ведь он, как заявила Ливитт, унаследовал "полный беспорядок" от своего предшественника Джо Байдена и еще войну в Украине, которая бы, как считает Трамп, не началась, если бы он был президентом.

По ее словам, президент США устал от встреч, которые проводятся только ради встреч. Ливитт подчеркнула, что Трамп ожидает от Украины и России не разговоров, а действий.

"Президент вчера провел телефонный разговор с европейцами. Его специальный посланник Уиткофф и его команда продолжают разговаривать с обеими сторонами буквально в это время", — заявила Ливитт.

Она добавила, что администрация потратила более 30 часов в течение последних недель на встречи с российскими, украинскими и европейскими чиновниками, и что обсуждения продолжаются. Президент США также знает о последнем предложении президента Украины Зеленского.

Также Кэролайн подтвердила, что сейчас Белый дом больше сосредоточен не на делах Европы.

"Администрация Трампа сосредоточена на многих делах в Западном полушарии. Президент применил новый подход, который ни одна администрация не применяла в течение достаточно длительного времени, чтобы сосредоточиться на том, что происходит у нас собственном дворе", — заявила она, комментируя дела с Венесуэлой.

Между тем, Фокус писал, что президент США Дональд Трамп ожидает, что лидеры Германии, Великобритании и Франции будут давить на Украину и Владимира Зеленского, чтобы те приняли план, согласно которому Украина согласится на значительные территориальные потери и ограничит численность своих военных.

А немецкое издание Der Spiegel вышло 12 декабря с обложкой на которой президент США и Владимир Путин оба названы злодеями, которые делят Европу.