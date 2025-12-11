"Два злодея — одна цель": Der Spiegel вышел с Трампом и Путиным на обложке

В авторской статье, которая проиллюстрирована мрачным портретом Путина, который кромсает Европу при поддержке Дональда Трампа, откровенно заявляется, что президент США не скрывает своего презрения к "старому континенту", а Европа не может найти стратегию против этого альянса злодеев.

В статье Der Spiegel, которая и была вынесена на обложку, прямо говорится, что президент США Дональд Трамп заключает сделки с главой Кремля Владимиром Путиным и оба презирают Европу. А Европа не может выработать общую стратегию противостояния теперь уже двум злодеям. Фокус приводит главное из критического материала немецкого издания, который демонстрирует всю глубину политического кризиса.

Европейские лидеры начинают осознавать, что Трамп не любит Европу

Пока работают камеры, европейские лидеры послушно хвалят посреднические усилия Трампа.

"Я приветствую работу, проводимую американским правительством под руководством президента", — сказал Эмманюэль Макрон во время встречи с Владимиром Зеленским в Париже в начале декабря. Но как только лидеры остаются наедине, они не скрывают того факта, что видят в Трампе и его окружении не союзников, а соперников, которые питают больше симпатии к Владимиру Путину, чем к своим бывшим партнерам.

Трампу больше нравится Путин, чем европейские лидеры Фото: The White House

"Они играют в игры, и с вами, и с нами", — сказал канцлер Мерц во время видеоконференции, имея в виду украинцев и лидеров ЕС.

Нельзя сказать, что у европейцев в последние месяцы были какие-либо иллюзии относительно характера американской администрации. По крайней мере, с момента утечки мирного плана для Украины, который выглядел как список пожеланий Кремля, в середине ноября всем должно было быть ясно, какова позиция Трампа. "Мы одни", — вздохнул позже высокопоставленный французский дипломат, который в течение нескольких месяцев работал над созданием европейской коалиции желающих, чтобы гарантировать, что помощь Украине не прекратится.

Но с тех пор, как Трамп 4 декабря обнародовал свою новую стратегию национальной безопасности, стало совершенно ясно, что политика США в отношении Украины — это гораздо больше, чем просто нежелание вкладывать миллиарды в далекую войну. Это продукт школы мысли, которая не видит ничего плохого в том, что могущественные державы нападают на соседние страны: "Чрезмерное влияние более крупных, богатых и сильных держав — это вечная истина международных отношений", — говорится в 33-страничном документе.

Обложка Der Spiegel называет Трампа "злодеем", как и Путина Фото: Der Spiegel

Документ выглядит как интеллектуальная основа для политики, которая порывает со всем, за что выступали Соединенные Штаты в течение десятилетий после Второй мировой войны. Трамп и его сторонники неоднократно заявляли об этом разрыве в прошлом, но впервые это теперь фигурирует в качестве официальной правительственной политики в центральном стратегическом документе. Это гимн национальному эгоизму и отказ от международных организаций, в создании которых Соединенные Штаты принимали участие: Организация Объединенных Наций, Всемирный банк, НАТО – в глазах правительства США это не институты, способствующие миру и процветанию, а в лучшем случае – досадная обязанность. А в худшем – паразиты в глобальной системе.

Тон, который Трамп задает по отношению к Европе, колеблется между жалостью, презрением и откровенной враждебностью. Президент и его окружение описывают старый континент как "дисфункциональный", находящийся в "полном упадке" или уже "мертвый". В лучшем случае это красивый музей под открытым небом, служащий фоном в Венеции для свадебных фотографий сверхбогатых американцев, таких как основатель Amazon Джефф Безос. В худшем случае это место "уничтожения", наводненное неконтролируемой иммиграцией. "Ваши страны катятся в ад", — сказал президент США в своей речи перед Организацией Объединенных Наций в сентябре.

Администрация Трампа иногда облекает свою критику в благожелательный тон. Глава о старом континенте в новой стратегии безопасности озаглавлена ​​"Содействие величию Европы". Вашингтон утверждает, что хочет помочь Европе исправить свой курс. Но на практике это означает, что правительство США теперь официально поддерживает правопопулистские силы от Стокгольма до Мадрида. В документе используется фраза "культивирование сопротивления", которая подозрительно напоминает смену режима европейским политикам.

Европейцы незамедлительно выразили протест против этого "документа о разводе", но пока им остается только испытывать гнев. Вмешательство в политическую жизнь Европы неприемлемо, заявил председатель Европейского совета Антониу Коста. "Я не вижу необходимости в том, чтобы американцы сейчас хотели спасать демократию в Европе", — сказал канцлер Мерц.

Трамп видит в Европе врага, а НАТО – как обузу

Проблема в следующем: европейцы по-прежнему зависят от США — от их оружия, разведывательных служб, ядерного зонтика. Жители Берлина и Парижа могут с презрением относиться к таким фигурам, как Пит Хегсет, который теперь называет себя "министром войны" и написал в просочившейся в СМИ переписке с вице-президентом Джей Ди Вэнсом: "Я полностью разделяю ваше отвращение к европейскому паразитизму. Это жалко". Но пока Европа не решит встать на собственные ноги, она беззащитна перед насмешками.

С одной стороны, всем ясно, что Трамп — как и Путин — видит в ЕС врага, с которым необходимо бороться. В глазах президента США ЕС не является ответом на кровопролитные войны XX века. Скорее, это историческая аномалия, которая в корне противоречит националистической основе движения MAGA Трампа.

Дональд Трамп не воспринимает европейские державы, как партнеров Фото: The White House

На сегодняшний день США обеспечивают примерно половину военных возможностей, от танков до истребителей. Другая половина распределяется между европейцами и канадцами. Но теперь речь идет уже не о "распределении бремени", а о "перекладывании бремени". Это означает, что европейцы должны постепенно взять на себя полную конвенциональную оборону своего континента.

Европейцы пока тянут время и не представили никаких планов по реализации новой модели. Но американцы настроены серьезно. Пентагон заявляет, что хочет увидеть первые результаты распределения бремени к 2027 году, всего через два года, иначе он выйдет из совместного планирования обороны альянса. В европейских столицах это послание было воспринято именно так, как и предполагалось: как угроза. Потому что ясно одно: прекращение совместного планирования обороны будет означать и конец альянса в его нынешнем виде.

Администрация Трампа готова сотрудничать с Путиным, но не с Европой

Но нигде пренебрежение к европейцам не проявляется так очевидно, как в переговорах по Украине. Их возглавляет не госсекретарь Марко Рубио, который также является советником по национальной безопасности, а специальный посланник Трампа и его давний партнер по гольфу Стив Виткофф, который, как и президент, сколотил состояние на недвижимости в Нью-Йорке. И зять Трампа, Джаред Кушнер, который даже не занимает официальной должности в администрации.

Трамп отправил в Кремль не дипломата, а своего друга по гольфу

Оба разделяют убеждение, что россиян можно заманить в сделку обещанием выгодного бизнеса. Между Вашингтоном и Москвой существует "огромный торговый потенциал", заявил президент США в середине ноября. Согласно расследованию Wall Street Journal, переговорщик Путина, Кирилл Дмитриев — бывший инвестиционный банкир Goldman Sachs — уже посетил виллу Уиткоффа в Майами и разработал планы по разработке минеральных ресурсов в Арктике. Говорят, что Дмитриев даже предложил запустить совместную миссию на Марс, как только будет восстановлен мир в Украине.

Путин водит Трампа за нос

Но пока многое указывает на то, что россияне водят американцев за нос. Если бы Путин руководствовался деньгами, он никогда бы не начал дорогостоящую и кровопролитную войну, которая в значительной степени отрезала российскую экономику от западного рынка. Более того, экономические надежды, вероятно, преувеличены: эксперт по России Александр Габуев из Центра "Россия-Евразия" Карнеги в Берлине говорит: "Даже в лучшие времена российско-американского сотрудничества — в 2011 году — двусторонняя торговля составляла всего 30 миллиардов долларов. С Китаем в прошлом году она достигла 245 миллиардов долларов. Экономики России и США не очень хорошо дополняют друг друга".

Кремлевский лидер мыслит имперскими, а не деловыми категориями. Единственный в правительстве США, кто это понимает, — госсекретарь Рубио, который поддерживает контакты с европейцами. Но переговоры с Путиным ведет Уиткофф, который в качестве специального посланника уже шесть раз побывал в Москве и демонстративно показывает свою осведомленность о Путине. Уиткофф и Кушнер намерены и дальше держать Европу в неведении. Всю информацию европейцы получили от Рустема Умерова.

Переговоры в Кремле происходят без Европы и без Украины Фото: ТАСС

Доверенные лица Дональда Трампа ведут тайные переговоры с россиянами. Без участия европейцев, но и без участия украинцев. Полную картину знают только Вашингтон и Кремль.

Трамп оказывает огромное давление, чтобы достичь мирного соглашения до Рождества – после того, как его первоначальный график на День благодарения в ноябре оказался нереалистичным. Неясно, сможет ли Зеленский выдержать это давление в долгосрочной перспективе. Цель состоит в том, чтобы дипломатическим путем добиться того, чего Москве не удалось достичь военным путем за последние четыре года. И Трамп, похоже, принял это российское требование как свое собственное.

Главный победитель трансатлантического раскола уже очевиден: Владимир Путин. Он ведет переговоры с Трампом на равных, без какого-либо назойливого вмешательства со стороны европейцев. И тон новой американской стратегии безопасности звучит знакомо. Она не только отвергает расширение НАТО, но и в значительной степени перенимает мировоззрение Кремля.

У Путина сбываются все мечты: он всегда намеревался разделить Европу и Соединенные Штаты. Конечно, план Путина был другим. Изначально он хотел сближение Европы с Россией и, следовательно, отчуждение ее от Соединенных Штатов – более суверенная Европа должна быть также дружественной Москве. Но теперь в Белом доме сидит президент, который, как и Путин, видит Европу как соперника.

Путин зотел разделить Европу и при поддержке Трампа, ему это удается Фото: Narendra Modi / Facebook

Европа сможет выжить только в том случае, если она противостоит России и станет более независимой от США.

Но европейские правительства боятся использовать свою экономическую мощь. Боятся брать на себя ответственность за политику безопасности. И прежде всего, боятся открытого конфликта с Вашингтоном. Трамп может унизить Европу только в том случае, если Европа сама себя принизит. И в долгосрочной перспективе США не смогут сохранить свои позиции без союзников в Европе.

Напомним, Соединенные Штаты Америки объявили странам Европы-членам НАТО, что они должны взять на себя собственную оборону, поскольку после 2027 года Вашингтон этим больше не будет заниматься.

А 5 декабря Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой говорится о Европе, НАТО, Украине и РФ. Среди прочего, идет речь о том, что американцы готовы продавать европейцам оружие, а остальные вопросы будут решать исключительно дипломатическим путем.

Генсек НАТО, выступая в Берлине, заявил, что Путин нацелился на Европу. Но говоря о роли США в НАТО Марк Рютте пока не готов говорить о разрыве этого союза.