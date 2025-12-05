США опубликовали новую стратегию национальной безопасности: что будет с Европой, Украиной, НАТО (документ)

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал обновленную стратегию национальной безопасности, в которой американцы сосредоточатся на Западном полушарии и Индо-Тихоокеанском регионе. Отмечается, что Европа должна стать более автономной, по украинцам будут вести переговоры, а с россиянами будут выгодно сотрудничать. Что говорит новая стратегия США о военной защите европейских членов НАТО, если произойдет нападение?

В новой стратегии нацбезопасности США 2025 упоминают о Тайване, Китае, Индии, Японии, Австралии. Трамп планирует развивать политическое и экономическое сотрудничество и заверил, что не поддержит "односторонние изменения статус-кво в Тайваньском проливе". В документе, опубликованном на портале Белого дома, говорится о том, что США возвращается к "доктрине Монро", а Европе следует отказаться от вредных политических практик, которые там утвердились в последнее время.

Новая американская стратегия появилась 5 декабря и на третьей странице указано, что ее подписали в ноябре 2025 года. Есть резолюция Трампа, но не указано число. В первых абзацах напоминают, что США не могут уделять внимание всему миру, поэтому в дальнейшем будут действовать в своих интересах в соответствии с основными принципами. Принципы Вашингтона: национальный интерес, "мир через силу", невмешательство, гибкий реализм, первенство национальных государств, баланс сил и др.

Новая стратегия США — детали

Европа — в документе отметили, что из-за ошибочных подходов европейцы уменьшили вклад в мировую экономику с 25% до 14% и видят в РФ "экзистенциальную угрозу".

Какова новая дальнейшая роль США в европейских проблемах, в том числе — по войне в Украине:

возобновление сотрудничества с РФ — рассматривается как "восстановление стабильности". США дипломатически поможет Европе возобновить контакты с Москвой. Цель Вашингтона — стратегическая стабильность и "уменьшение риска конфликта между Россией и европейскими государствами";

участие США в переговорах "по быстрому прекращению боевых действий в Украине". Цель — "стабилизировать европейские экономики, предотвратить непреднамеренную эскалацию или расширение войны и восстановить стратегическую стабильность Россией". Кроме того, планируют принять участие в послевоенном восстановлении Украины;

американцы продолжат экономическое, технологическое, культурное сотрудничество. Как считают в Вашингтоне, Европу "не могут позволить списывать со счетов". Среди прочего, не отрицают продажу оружия.

НАТО также упоминается несколько раз в новой стратегии США:

члены НАТО должны увеличить взносы до 5%;

НАТО не должно свободно расширяться и принимать новых членов.

Новая стратегия США — фрагмент документа по Европе, Украине, ЕС, НАТО — фрагмент документа Фото: Скриншот

В документе Трампа говорится о будущей политике в различных регионах планеты.

Западное полушарие — упорядочение вопроса миграции, развитие экономических связей, гегемония США над странами региона.

Индо-Тихоокеанский регион — предотвращение войн, выполнение ранее заключенных экономических соглашений, поиск договоренностей с Китаем. В приоритете — "взаимность и справедливость для восстановления американской экономической независимости". Тайвань — "декларативная политика" и "сдерживание конфликта, в идеале путем сохранения военного превосходства".

"Соединенные Штаты не поддерживают никаких односторонних изменений статус-кво в Тайваньском проливе", — говорится в документе.

Ближний Восток — из-за того, что возросла диверсификация поставок энергоносителей, роль этого нестабильного региона для США уменьшится. Его будут рассматривать как одно из направлений инвестиций, при этом угроза войны несколько уменьшена благодаря операции "Полуночный молот" в Иране и ослабленной ХАМАС. Также американцы будут "поощрять борьбу с радикализмом", но не будут занимать "самобытность" арабских стран.

Отметим, ранее Фокус писал об оценках западных аналитиков относительно нового вторжения РФ в Европу. Например, в октябре 2025 года аналитики Института изучения войны написали, что Москва ускорила подготовку к столкновению со странами-членами НАТО. Речь идет, среди прочего, о гибридных атаках в Польше, Молдове, Сербии. Ситуацию назвали "фазой 0" — высший этап эскалации, который предусматривает прямую войну.

Напоминаем, Фокус собрал мнения политических экспертов и аналитиков о возможности нападения РФ на новую европейскую страну. Тем временем в Вашингтон вернулись представители Трампа, которые провели пятичасовую встречу с Путиным.