США опублікували нову стратегію національної безпеки: що буде з Європою, Україною, НАТО (документ)

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підписав оновлену стратегію національної безпеки, у якій американці зосередяться на Західній півкулі та Індо-Тихоокеанському регіоні. Наголошується, що Європа повинна стати більш автономною, щодо українців вестимуть переговори, а з росіянами вигідно співпрацюватимуть. Що говорить нова стратегія США про військовий захист європейських членів НАТО, якщо відбудеться напад?

У новій стратегії нацбезпеки США 2025 згадують про Тайвань, Китай, Індію, Японію, Австралію. Трамп планує розвивати політичне та економічне співробітництво і запевнив, що не підтримає "односторонні зміни статус-кво в Тайванській протоці". У документі, опублікованому на порталі Білого дому, ідеться про те, що США повертається до "доктрини Монро", а Європі слід відмовитись від шкідливих політичних практик, які там утвердились протягом останнього часу.

Нова американська стратегія з'явилась 5 грудня і на третій сторінці вказано, що її підписали у листопаді 2025 року. Є резолюція Трампа, але не вказане число. У перших абзацах нагадують, що США не можуть приділяти увагу усьому світу, тому надалі діятимуть у своїх інтересах відповідно до основних принципів. Принципи Вашингтона: національний інтерес, "мир через силу", невтручання, гнучкий реалізм, першість національних держав, баланс сил та ін.

Відео дня

Нова стратегія США — деталі

Європа — у документі зауважили, що через помилкові підходи європейці зменшили вклад у світову економіку з 25% до 14% і вбачають у РФ "екзистенційну загрозу".

Яка нова подальша роль США у європейських проблемах, зокрема — щодо війни в Україні:

відновлення співпраці з РФ — розглядається як "відновлення стабільності". США дипломатично допоможе Європі відновити контакти з Москвою. Мета Вашингтона — стратегічна стабільність та "зменшення ризику конфлікту між Росією та європейськими державами";

участь США у переговорах "щодо швидкого припинення бойових дій в Україні". Мета — "стабілізувати європейські економіки, запобігти ненавмисній ескалації або розширенню війни та відновити стратегічну стабільність Росією". Крім того, планують взяти участь у післявоєнній відбудові України;

американці продовжать економічну, технологічну. культурну співпрацю. Як вважають у Вашингтоні, Європу "не можуть дозволити списувати з рахунків". Серед іншого, не заперечують продаж зброї.

НАТО також згадується кілька разів у новій стратегії США:

члени НАТО повинні збільшити внески до 5%;

НАТО не повинне вільно розширюватись і приймати нових членів.

Нова стратегія США - фрагмент документа щодо Європи, України, ЄС, НАТО Фото: Скриншот

У документі Трампа ідеться про майбутню політику в різних регіонах планети.

Західна півкуля — впорядкування питання міграції, розвиток економічних зв'язків, гегемонія США над країнами регіону.

Індо-Тихоокеанський регіон — запобігання війнам, виконання раніше укладених економічних угод, пошук домовленостей з Китаєм. У пріоритеті — "взаємність та справедливість для відновлення американської економічної незалежності". Тайвань — "декларативна політика" та "стримування конфлікту, в ідеалі шляхом збереження військової переваги".

"Сполучені Штати не підтримують жодних односторонніх змін статус-кво в Тайванській протоці", — ідеться у документі.

Близький Схід — через те, що зросла диверсифікація постачання енергоносіїв, роль цього нестабільного регіону для США зменшиться. Його розглядатимуть як один з напрямків інвестицій, при цьому загроза війни дещо зменшена завдяки операції "Опівнічний молот" в Ірані та ослабленою ХАМАС. Також американці "заохочуватимуть боротьбу з радикалізмом", але не займатимуть "самобутність" арабських країн.

Зазначимо, раніше Фокус писав про оцінки західних аналітиків щодо нового вторгнення РФ в Європу. Наприклад, у жовтні 2025 року аналітики Інституту вивчення війни написали, що Москва прискорила підготовку до зіткнення з країнами-членами НАТО. Ідеться, серед іншого, про гібридні атаки у Польщі, Молдові, Сербії. Ситуацію назвали "фазою 0" — вищий етап ескалації, який передбачає пряму війну.

Нагадуємо, Фокус зібрав думки політичних експертів та аналітиків щодо можливості нападу РФ на нову європейську країну. Тим часом у Вашингтон повернулись представники Трампа, які провели п'ятигодинну зустріч з Путіним.