План Трампа предусматривает вступление Украины в ЕС по особой процедуре: FT назвал сроки

Украина может присоединиться к Европейскому Союзу до 1 января 2027-го года. Вступление в ЕС может произойти по особой процедуре.

Этот шаг может стать одним из пунктов мирного плана о завершении войны между Россией и Украиной, который предлагается президентом США Дональдом Трампом. Об этом говорится в материале Financial Times.

Отмечается, что Киев не завершил ни одного из 36 этапов вступления в ЕС. Впрочем, если вступление состоится по ускоренной процедуре, то это "перевернет" подход Евросоюза о том, что членство в организации нужно заслужить. Также Брюссель вынужден будет переосмыслить весь процесс.

Чиновники, которые поддерживают членство Украины в ЕС, заявили, что включение его в мирное соглашение сделает членство для Киева свершившимся фактом, поскольку в Евросоюзе будут считать, что не смогут сорвать мирный процесс, выступая против быстрых сроков.

Благодаря поддержке этой идеи Дональдом Трампом, вероятно, удастся убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана отменить свое вето, и позволить Украине присоединиться к ЕС.

Владимир Зеленский во время общения с журналистами 11 декабря заявил, что он и украинские переговорщики "сформировали подход к некоторым пунктам в соответствии с тем фактом, что Украина в будущем будет членом Европейского Союза".

"Если мы заключим соглашение, которое будет определять, когда Украина станет членом ЕС, американцы, как сторона этого соглашения, сделают все, чтобы наш европейский путь не был заблокирован другими людьми в Европе, на которых они имеют влияние", — сказал Зеленский.

Трамп заявил журналистам в Овальном кабинете в четверг, что, по его мнению, США "очень близки к соглашению с Россией"

Напомним, ранее в Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп "чрезвычайно" разочарован тем, как проходят мирные переговоры между Россией и Украиной.

Зато аналитики Института изучения войны обратили внимание, что россияне отвергли суммарно восемь из 28 пунктов.

Напомним, что новая версия "мирного плана" содержит те же, но несколько видоизмененные, требования капитуляции Украины, которые были в первом варианте. Согласно ему, на трети Донецкой области могут устроить "демилитаризованную зону", а граница этой зоны будет проходить по линии, которую согласуют с Российской Федерацией.