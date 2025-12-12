РФ отвергла большинство пунктов "мирного плана" США: заметил ли Трамп сопротивление Путина, — ISW

После публикации 28 пунктов "мирного плана" Соединенных Штатов Америки, в публичном поле появились заявления российских топ-чиновников, которые отвергли четверть идей Вашингтона, Киева и Брюсселя. Заметили ли в Белом доме реакцию Москвы и что думают аналитики о поведении президента США Дональда Трампа.

11 декабря глава МИД Сергей Лавров прокомментировал пункты "мирного плана", касающиеся безопасности Украины и проблем НАТО, при этом аналитики Института изучения войны отметили, что он отверг семь пунктов из 28. Кроме того, аналогичные тезисы озвучили депутаты Госдумы РФ, а также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова: чиновники выразили позицию государства относительно идей завершения войны.

Аналитики исследовали высказывания топ-чиновников РФ относительно мирного плана США и РФ по войне в Украине. Выступления и комментарии появились в ноябре-декабре, после очередного раунда давления Вашингтона на Киев. Выяснилось, что россияне отвергли суммарно восемь из 28 пунктов(опубликованных, например, Financial Times): о семи сказал Лавров.

Какие пункты мирного плана отверг Лавров:

пункт 1 о подтверждении суверенитета Украины — Лавров отклонил этот пункт, заявив, что суверенитет Украины зависит от того, будет ли РФ считать ее "внеблоковой, нейтральной и в безъядерном статусе"; пункт 3 о требовании к НАТО прекратить расширение — Лавров вернулся к требованиям ультиматумов 2021 года, когда РФ настаивала на возвращении альянса к границам 1997 года; пункт 5 о гарантиях безопасности Украине — РФ отвергла идеи о безопасности для Украины, но говорила об угрозах собственной безопасности и о собственных гарантиях; пункт 9 о размещении европейских истребителей в Польше — также отвергнут, поскольку есть требование к НАТО вернуться в границы до 1997 года; пункт 19 о Запорожской АЭС под контролем МАГАТЭ и распределении электроэнергии между Украиной и Россией — отброшен и повторяется требование 100% контроля Москвы (в новой редакции плана США создают консорциум на управление ЗАЭС и будут иметь 50% в этом консорциуме); пункт 20 о защите религиозных и языковых меньшинств по нормативам ЕС — отбросить, потому что, по словам Лаврова, эта защита "недостаточна" и "неприемлема" как для русского языка; пункт 21 о замораживании на линии боев в Запорожской и Херсонской областях — отброшен и повторяется требование вывода ВСУ.

Кроме того, в ноябре топ-чиновники РФ отмечали, что не согласятся на выборы в Украине через 100 дней (п. 25): такую идею отвергли, и Москва не допускала даже срока 60-90 дней.

"Позиция Кремля относительно мирных переговоров и территориальных обменов не изменилась в 2025 году, а Путин заявил в марте 2025 года, что Россия не намерена "никому уступать" или "отказываться" от незаконно аннексированных территорий", — подытожили аналитики.

Мирный план — комментарии Трампа 11 декабря

Отметим, 11 декабря в материал Wall Street Journal говорилось о давлении Трампа на европейцев, которые, по его мнению, должны заставить Украину согласиться на требования США и РФ. Ко всему, речь идет о выводе украинских войск с линии фронта, а аналогичных требований к России нет. После этого в сети появился фрагмент выступления главы Белого дома, в котором он заявил, что готов предоставить гарантии безопасности Украине, но не уточнил, о чем именно идет речь и насколько юридически обязывающими будут эти гарантии.

Между тем аналитик медиа The Telegraph объяснила, какие методы использует Путин для манипуляции Трампом, чтобы и дальше проталкивать требования капитуляции Украины. В статье указывается, что есть два метода — "намеренная двусмысленность" и "рефлексивный контроль".

12 декабря в западном издании вышло интервью советника главы офиса президента Михаила Подоляка, в котором говорилось о вероятности ухода ВСУ с неоккупированной россиянами части Донбасса.