"Кроме Зеленского, его люди были в восторге": Трамп рассказал, помогут ли США с гарантиями безопасности для Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому якобы не нравится нынешний мирный план, а также объяснил, что готова Америка предоставить необходимые гарантии безопасности Украине.

Дональд Трамп выразил готовность предоставить гарантии безопасности, поскольку считает это "необходимым фактором, чтобы все удалось". Об этом американский лидер рассказал во время встречи с прессой в Белом доме 12 декабря.

В ходе разговора со СМИ Трампу припомнили о том, что в июле он пообещал Европе, что примет участие в миротворческом контингенте при условии достижения мирного соглашения. На это политик ответил, что США бы помогли Украине.

"Да, мы бы помогли. Мы бы помогли с безопасностью, потому что это, я думаю, необходимый фактор, чтобы все удалось", — заявил Трамп.

Президент США также рассказал, что считал, что стороны были близки к заключению мирного соглашения. При этом, как он утверждает, президент Зеленский — единственный, кому концепция плана не нравится, в отличие от других.

"Я думал, что мы были очень близки с Россией к заключению соглашения. Я думал, что мы были очень близки с Украиной к соглашению. На самом деле, кроме президента Зеленского, его люди были в восторге от концепции соглашения", — заявил Трамп.

Кроме того, Дональд Трамп сообщил, что в субботу, 13 декабря, запланирована встреча в Европе. Однако политик не раскрыл, будет ли точно американская сторона присутствовать на переговорах, поскольку США хотят видеть "хороший шанс" на заключение соглашения.

"Мы сказали, что будем участвовать, если посчитаем, что есть хороший шанс добиться результата. Они хотят, чтобы я присутствовал. Они хотят, чтобы мы присутствовали. И мы будем присутствовать на встрече в субботу в Европе, если увидим хороший шанс (на заключение соглашения — ред.)", — заявил американский лидер.

В то же время Трамп подчеркнул, что очень хотел бы, чтобы "убийства прекратились". По его словам, подобные конфликты способны перерастать в мировые войны.

"Такие вещи заканчиваются большими мировыми войнами. Если все продолжат играть в такие игры, окажетесь в Третьей мировой войне — а мы не хотим, чтобы это произошло", — заявил президент США.

Напомним, 11 декабря в Белом доме сообщили, что Трамп чрезвычайно разочарован Украиной и Россией.

Также издание Wall Street Journal 11 декабря рассказало, что Трамп хочет, чтобы европейцы давили на Зеленского.