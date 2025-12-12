"Крім Зеленського, його люди були в захваті": Трамп розповів, чи допоможуть США з гарантіями безпеки для України

Президент США Дональд Трамп заявив, що українському лідеру Володимиру Зеленському нібито не подобається теперішній мирний план, а також пояснив, що готова Америка надати необхідні гарантії безпеки Україні.

Дональд Трамп висловив готовність надати гарантії безпеки, оскільки вважає це "необхідним чинником, щоб усе вдалося". Про це американський лідер розповів під час зустрічі з пресою у Білому домі 12 грудня.

В ході розмови зі ЗМІ Трампу пригадали про те, що у липні він пообіцяв Європі, що візьме участь у миротворчому контингенті за умови досягнення мирної угоди. На це політик відповів, що США б допомогли Україні.

"Так, ми б допомогли. Ми б допомогли з безпекою, тому що це, я думаю, необхідний чинник, аби все вдалося", — заявив Трамп.

Президент США також розповів, що вважав, що сторони були близькими до укладення мирної угоди. При цьому, як він стверджує, президент Зеленський — єдиний, кому концепція плану не до вподоби, на відміну від інших.

Відео дня

"Я думав, що ми були дуже близькі з Росією до укладення угоди. Я думав, що ми були дуже близькі з Україною до угоди. Насправді, крім президента Зеленського, його люди були в захваті від концепції угоди", — заявив Трамп.

Окрім того, Дональд Трамп повідомив, що у суботу, 13 грудня, запланована зустріч у Європі. Однак політик не розкрив, чи буде точно американська сторона присутня на переговорах, оскільки США хочуть бачити "хороший шанс" на укладення угоди.

"Ми сказали, що братимемо участь, якщо вважатимемо, що є гарний шанс домогтися результату. Вони хочуть, щоб я був присутній. Вони хочуть, щоб ми були присутні. І ми будемо присутні на зустрічі в суботу в Європі, якщо побачимо хороший шанс (на укладення угоди — ред.)", — заявив американський лідер.

Водночас Трамп наголосив, що дуже хотів би, аби "вбивства припинилися". За його словами, подібні конфлікти здатні переростати у світові війни.

"Такі речі закінчуються великими світовими війнами. Якщо всі продовжать грати в такі ігри, опинитеся в Третій світовій війні — а ми не хочемо, щоб це сталося", — заявив президент США.

Нагадаємо, 11 грудня у Білому домі повідомили, що Трамп надзвичайно розчарований Україною та Росією.

Також видання Wall Street Journal 11 грудня розповіло, що Трамп хоче, аби європейці тиснули на Зеленського.