РФ відкинула більшість пунктів "мирного плану" США: чи помітив Трамп спротив Путіна, — ISW

Після публікації 28 пунктів "мирного плану" Сполучених Штатів Америки, у публічному полі з'явились заяви російських топпосадовців, які відкинули чверть ідей Вашингтона, Києва та Брюсселя. Чи помітили у Білому домі реакцію Москви та що думають аналітики про поведінку президента США Дональда Трампа.

11 грудня глава МЗС Сергій Лавров прокоментував пункти "мирно плану", які стосуються безпеки України та проблем НАТО, при цьому аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що він відкинув сім пунктів з 28. Крім того, аналогічні тези озвучили депутати Держдуми РФ, а також речник президента Дмитро Пєсков та речниця МЗС РФ Марія Захарова: посадовці висловили позицію держави щодо ідей завершення війни.

Аналітики дослідили вислови топчиновників РФ щодо мирного плану США та РФ щодо війни в Україні. Виступи та коментарі з'явились у листопаді-грудні, після чергового раунду тиску Вашингтона на Київ. З'ясувалось, що росіяни відкинули сумарно вісім з 28 пунктів (опублікованих, наприклад, Financial Times): про сім сказав Лавров.

Які пункти мирного плану відкинув Лавров:

пункт 1 про підтвердження суверенітету України — Лавров відхилив цей пункт, заявивши, що суверенітет України залежить від того, чи вважатиме РФ її "позаблоковою, нейтральною та у без'ядерному статусі"; пункт 3 про вимогу до НАТО припинити розширення — Лавров повернувся до вимог ультиматумів 2021 року, коли РФ наполягала на поверненні альянсу до кордонів 1997 року; пункт 5 про гарантії безпеки Україні — РФ відкинула ідеї про безпеку для України, але говорила про загрози власній безпеці і про власні гарантії; пункт 9 про розміщення європейських винищувачів у Польщі — також відкинутий, оскільки є вимога до НАТО повернутися в межі до 1997 року; пункт 19 про Запорізьку АЕС під контролем МАГАТЕ та розподіл електроенергії між Україною і Росією — відкинутий та повторюється вимога 100% контролю Мокви (у новій редакції плану США створюють консорціум на управління ЗАЕС і матимуть 50% у цьому консорціумі); пункт 20 про захист релігійних і мовних меншин за нормативами ЄС — відкинути, бо, зі слів Лаврова, цей захист "недостатній" і "неприйнятний" як для російської мови; пункт 21 про заморожування на лінії боїв у Запорізькій та Херсонській областях — відкинутий і повторюється вимога виведення ЗСУ.

Крім того, у листопаді топпосадовці РФ наголошували, що не погодяться на вибори в Україні через 100 днів (п. 25): таку ідею відкидали, і Москва не допускала навіть терміну 60-90 днів.

"Позиція Кремля щодо мирних переговорів та територіальних обмінів не змінилася у 2025 році, а Путін заявив у березні 2025 року, що Росія не має наміру "нікому поступатися" або "відмовлятися" від незаконно анексованих територій", — підсумували аналітики.

Мирний план — коментарі Трампа 11 грудня

Зазначимо, 11 грудня у матеріал Wall Street Journal ішлося про тиск Трампа на європейців, які, на його думку, повинні примусити Україну погодитись на вимоги США та РФ. До всього, ідеться про виведення українських військ з лінії фронту, а аналогічних вимог до Росії немає. Після цього у мережі з'явився фрагмент виступ глави Білого дому, у якому він заявив, що готовий надати гарантії безпеки Україні, але не уточнив, про що саме ідеться і наскільки юридично зобов'язуючі будуть ці гарантії.

Тим часом аналітикиня медіа The Telegraph пояснила, які методи використовує Путін для маніпуляції Трампом, щоб і далі проштовхувати вимоги капітуляції України. У статті вказується, що є два методи — "навмисна двозначність" та "рефлексивний контроль".

12 грудня у західному виданні вийшло інтерв'ю радника голови офісу президента Михайла Подоляка, у якому ішлося про ймовірність відходу ЗСУ з неокупованої росіянами частини Донбасу.