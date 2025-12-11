Росія і США на Алясці зійшлися на тому, що Україна має повернутися до позаблокового, нейтрального і без'ядерного статусу.

Крім того, Росія передала Штатам додаткові пропозиції щодо колективних гарантій безпеки, які не обмежуються тільки Україною, заявив глава Міністерства закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров Лавров під час посольського круглого столу на тему врегулювання в Україні, повідомляє РІА Новости.

"Там (в Анкориджі — прим. ред.) було досягнуто взаємних розумінь, які для нас зберігають свою актуальність і можуть слугувати відправною точкою в регулюванні. Ось нещодавно, коли тут у нас був спеціальний представник президента Трампа Стівен Віткофф, за підсумками його зустрічі з президентом Путіним обидві сторони, і російська, і американська, підтвердили взаємні розуміння, досягнуті на Алясці. ... Сенс цих розумінь полягає в тому, що Україна повинна повернутися до позаблокових, нейтральних, без'ядерних основ своєї державності", — сказав дипломат.

Відео дня

Він також озвучив уже традиційні заяви про те, що Росія до останнього віддала б перевагу дипломатії та 2021 року не думала ні про що, окрім як про мирне врегулювання, а Володимир Путін нібито розпочав так звану СВО тільки після того, як зрозумів, що "Захід дав Києву карт-бланш на бойові дії проти Донбасу".

Уже не вперше очільник зовнішньополітичного відомства заявив, що "київський режим не може і не виражає інтереси Новоросії, Донбасу і, звісно, Криму", а також додав, що "затягування українського конфлікту для Зеленського — питання політичного, а можливо, і фізичного виживання".

За його словами, глава Кремля Володимир Путін і спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф на останній зустрічі усунули всі непорозуміння між двома країнами, що виникли через паузу після саміту на Алясці.

напередодні глава МЗС РФ назвав президента США Дональда Трампа єдиним із західних лідерів, який нібито розуміє причини вторгнення в Україну. За його словами, Вашинтон уже проявляє нетерпіння, а в ЄС не можуть змиритися з перемогою Росії.

Тим часом європейські дипломати, знайомі зі змістом 20-пунктного мирного плану Трампа, розкрили деякі деталі. Так, документом пропонується офіційне визнання США окупованих Росією територій, провести вибори в Україні, забути про НАТО в принципі, проте не виключає членство України в Європейському Союзі до 2027 року.

Попри продовження переговорів, в американському уряді та між союзниками панує думка про те, що вони є нестійкими. Урядовці вважають, що деякі питання, такі як ті, що стосуються територій, можуть гальмувати процес. Також досі поки що немає жодних ознак того, що лідер Кремля Володимир Путін прагне мирного врегулювання.

Кількома днями раніше Путін заявив про намір отримати Донбас повністю, оскільки він "завжди був частиною Росії".