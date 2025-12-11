Путін використовує "шпигунський" метод для впливу на Трампа та мирний план, — The Telegraph

Президент Російської Федерації Володимир Путін та інші чиновники Кремля створили ілюзію щодо "мирного плану", який начебто "зривають" Україна та європейці. Цю ілюзію навіяли президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу шляхом особливих маніпуляцій, про які розповіли аналітики західного медіа.

Зеленського та Європу виставили основною "перешкодою миру" і це може серйозно вплинути на мирні переговори та подальший перебіг війни, написала аналітикиня Ребека Коффлер на порталі The Telegraph. Путін створив особливу стратегію впливу на Трампа, яка, за усіма ознаками, справді діє. З одного боку, очільник Кремля підтримує ледь не всі пропозиції Білого дому і при цьому критикує "непоступливість" України. З іншого боку, російські топпосадовці постійно висловлюються двозначно, ні на що не погоджуються, а російська армія посилено б'є по Україні, показуючи "перевагу та силу". Таким чином і створюється ілюзія, в яку охоче повірив Трамп, ідеться у статті.

Коффлер написала, що у Путіна є план маніпуляції Трампом і цей план працює. Про це свідчать публічні заяви американського президента, який висуває ультиматуми Україні та вимагає від президента Володимира Зеленського підпису під "мирним планом". Путін використовує особливу тактику, яку не розуміють західні фахівці, пояснила Коффман. У матеріалі The Telegraph аналітикиня описала детально "ігровий план" Кремля.

Навмисна двозначність — використання формулювань, які мають кілька інтерпретацій і можуть тлумачитись по-різному. Ідеться про те, що кожен вислів Путіна та представників Кремля ретельно вивірений. Наприклад, теза про те, що план США "може стати основою для мирних угод": Трамп її розуміє як згоду, а РФ тим часом бомбить Київ. "Рефлексивний контроль" — методику створили у 60-ті роки у СРСР і використовувалась для впливу на шпигунів. Суть методики — вплинути на сприйняття реальності, використовуючи наявні у людини переконання та упередження. У контексті Трампа ідеться про "бажання перемогти та огида до програшу" і також "віра лідера США в те, що він практично всього може досягти, оскільки є майстром мистецтва угоди".

"Поки радники Трампа не зроблять домашнє завдання щодо Росії, Путін продовжуватиме перегравати їх, використовуючи своє мистецтво без угоди", — підсумувала Коффман.

Для Вашингтона створили ілюзію, що як тільки Зеленський погодиться, так РФ також підпише угоду, оскільки перебуває у сильній позиції й цим скористається. Аналітикиня впевнена, що насправді все навпаки. При цьому мета Кремля — або дотиснути Україну до капітуляції на полі бою, або дотиснути США та Європу, щоб вони погодились з вимогами РФ.

"Президент США вважає, що Кремль підпише угоду, тому що "Росія має перевагу". Але саме тому Путін не буде — йому не потрібно", — ідеться у статті.

Аналітикиня також описала, в чому "сила" Путіна і чим він керується: це збройні сили на 1,3 млн осіб, недовіра до Трампа, який то скасовує. то відновлює допомогу Україні, та нездатність США і НАТО натиснути на РФ задля завершення війни.

Мирний план — деталі переговорів США та РФ

Зазначимо, 11 грудня українське медіа "Дзеркало тижня" розповіло про зміст оновленої версії "мирного плану", який з'явився після консультацій США з РФ та Україною. Серед іншого, ідеться про створення "демілітаризованої зони" на третині території Донецької області, про зупинку бойових дій по лінії розмежування, про передачу контролю над ЗАЕС іншій стороні. При цьому у тексті нового варіанту є тези, які Кремль не раз відкидав, але Трамп впевнений, що отримавши згоду Зеленського, матиме підпис Путіна.

Нагадуємо, медіа The Atlantic проаналізувало корупцію в Україні, США та РФ, й пояснило, чому масштаби Києва значно відстають від дій Москви та Вашингтона.