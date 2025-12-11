"Корупція Трампа гірша": журналістка The Atlantic пояснила, чим відрізняються схеми у США та Україні

Корупція, пов’язана з оточенням Дональда Трампа, є масштабнішою та небезпечнішою, ніж корупційні скандали в Україні — так вважає журналістка The Atlantic Енн Епплбаум. Вона підкреслює, що у США та Росії зловживання владою мають значно глибший вплив, тоді як в Україні навіть під час війни держава розслідує дії високопосадовців.

Як йдеться у матеріалі The Atlantic, українські антикорупційні органи нині проводять розслідування можливих зловживань у сфері державної енергетики, що вже призвело до гучних політичних наслідків. На цьому тлі контрастними виглядають неформальні зустрічі американських та російських бізнесменів, які, за даними медіа, обговорюють вигідні для себе угоди, здатні вплинути на міжнародні позиції України.

У публікації наведена розмова журналістки зі старшим детективом НАБУ Олександром Абакумовим, який розповів про розслідування корупційної схеми в енергетичному секторі. Його шлях тісно пов’язаний із політичними змінами після Революції гідності. До 2014 року він працював у поліції Луганська, однак після російської окупації регіону був змушений переїхати до Києва. У 2016 році Абакумов приєднався до НАБУ й називає боротьбу з корупцією своєю місією, адже вважає її питанням безпеки держави. На його переконання, толерування корупції під час війни означало б програш — на фронті, у переговорах та під час відбудови.

Зокрема, справа "Операція Мідас" стосується можливих порушень у контрактах державної атомної енергетичної компанії. Детективи допитували міністрів, публікували записи спостережень, проводили обшуки. Результатом стали звільнення двох урядовців, втеча з країни бізнесмена Тимура Міндіча та відставка радника президента Андрія Єрмака після обшуку в його квартирі. У статті наголошується, що такі процеси свідчать про дієвість українських інституцій, які працюють навіть проти впливових представників влади.

Епплбаум підкреслює, що частина українців та європейців припускає можливий вплив адміністрації Трампа на це розслідування, але називає такі версії необґрунтованими — адже США при Трампі навпаки скоротили підтримку антикорупційних програм в Україні та звузили співпрацю з правоохоронними органами.

Чим відрізняється корупція в Росії, США та Україні

Також у статті Епплбаум проводить паралелі між корупційними практиками різних країн. У Росії корупція на найвищому рівні, за її словами, є механізмом особистого збагачення Володимира Путіна. Вона нагадує про розслідування Олексія Навального щодо так званого "Палацу Путіна" — після виходу фільму опозиціонера заарештували та відправили до колонії, де він загинув. Спроби розслідувати статки путінського оточення у сучасній Росії фактично приречені через репресії та ліквідацію незалежної журналістики.

Американська корупція, як зазначає журналістка, має іншу природу: йдеться не про банальні хабарі, а про вплив на державну політику з боку бізнесових партнерів і родинних структур президента Дональда Трампа. Такий конфлікт інтересів, на її думку, завдає серйозної шкоди міжнародній репутації США та ставить під загрозу інтереси їхніх союзників.

Українські антикорупційні активісти підкреслюють, що прозорі розслідування нині життєво важливі. Дарія Каленюк переконана, що поточна справа може зробити Україну сильнішою, а Абакумов наголошує: толерантність до корупції — це шлях до поразки у війні та дипломатичних процесах.

Журналістка також зазначає, що поширені припущення про можливий вплив адміністрації Трампа на українське розслідування не мають переконливих підстав, особливо з огляду на те, що США за його каденції скоротили фінансування антикорупційних програм і співпрацю з українськими слідчими органами.

Підсумовуючи, Епплбаум наголосила, що корупція — це значно ширше поняття, ніж просто хабарництво. Вона може проявлятися через схеми впливу, конфлікти інтересів і використання державних механізмів у приватних цілях. Український досвід, на її думку, свідчить про те, що навіть у воєнний час держава здатна очищувати власні інституції та діяти за законом, чим відрізняється від авторитарних і клептократичних систем.

