"Многие люди хотят увидеть, как это сработает": Трамп прокомментировал идею создания буферной зоны на Донбассе (видео)

Президент США Дональд Трамп рассказал, что вопрос территорий в мирном плане в отношении Украины является "сложным". В то же время политик прокомментировал создание так называемой буферной зоны на Донбассе.

Американский лидер выразил уверенность в том, что "это могло бы сработать". Заявления Дональда Трампа относительно мирного плана процитировало агентство Укринформ.

Президент США раскрыл, что сейчас стороны работают над тем, чтобы понять, есть ли шансы заключить мирное соглашение. Смогут ли его достичь — станет известно уже "скоро", подчеркнул Трамп.

"Посмотрим, что произойдет. Мы работаем над тем, чтобы увидеть, сможем ли сейчас заключить соглашение. Мы скоро узнаем", — ответил политик.

Когда у Дональда Трампа попросили прокомментировать некоторые конкретные пункты нынешнего мирного плана по Украине, американский лидер отказался. Однако при этом он подчеркнул, что этого хотят многие люди, а сам он стремится остановить гибель многих тысяч людей из-за войны каждый месяц.

"Это очень сложная ситуация. Но это сработало бы, и многие люди хотят, чтобы это сработало. И мы... Все, чего я хочу — это остановить гибель 25 тысяч человек ежемесячно", — заявил Трамп.

Буферная зона на территории Украины: что известно

11 декабря в CNN раскрыли некоторые пункты обновленного мирного плана США. Среди основных, о чем говорилось в документе, это создание демилитаризованной (буферной) зоны на территории Украины, вдоль линии фронта.

12 декабря издание Le Monde рассказало, что Украина готова рассмотреть предложение создания буферной зоны на Донбассе. Медиа писало, что украинский переговорщик Михаил Подоляк объяснил то, что эта зона предусматривает не только отвод войск обеих сторон, но и присутствие международных наблюдателей, которые будут следить за соблюдением выполнения условий мирного соглашения.

После этой публикации 12 декабря Подоляк в комментарии Kyiv Post сообщил, что буферная зона пока существует только в теории, а не официально. Чиновник отметил, что никаких решений по демилитаризации линии фронта не существует пока.

Напомним, 12 декабря издание The Atlantic рассказало, что Трамп одобрил удары Украины по теневому флоту Путина.

Также 12 декабря в Financial Times сообщили, что план Трампа предусматривает вступление Украины в ЕС по особой процедуре.