США готовы предоставить Украине гарантии на основе 5 статьи НАТО: какие условия, – Axios

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность предоставления Украине гарантий безопасности по статье 5 Североатлантического договора, которые будут утверждены Конгрессом США и иметь обязательную юридическую силу.

Белый дом оказывает сильное давление на Киев с требованием одобрить этот план, пишет американское новостное издание Axios. Однако главным камнем преткновения остаются территориальные уступки, которые предлагается сделать Украине. При этом американская сторона считает, что по большинству других вопросов стороны уже близки к компромиссу.

Вероятнее всего речь идет о 14% территории Донбасса, которые в настоящее время остаются под контролем украинских вооруженных сил. Отмечается, что Россия настаивает на контроле над всем Донбассом в рамках любого соглашения по Украине. Эти требования были включены в американское предложение, однако в качестве компромисса предлагается создание некой "демилитаризованной зоны".

Гарантии по статье 5 НАТО: ключевой элемент сделки

Особое внимание в переговорах уделяется гарантиям безопасности, которые Украина получит после окончания войны. Высокопоставленный американский чиновник подчеркнул, что администрация Трампа готова предложить Киеву гарантии, основанные на статье 5 НАТО, с последующим утверждением в Конгрессе США.

"Мы хотим предоставить украинцам гарантии безопасности, которые, с одной стороны, не будут "пустым чеком", но, с другой стороны, будут достаточно сильными. Мы готовы направить их в Конгресс для голосования", — заявил американский чиновник.

По его словам, речь идет о трех отдельных соглашениях: о мире, о гарантиях безопасности и о послевоенном восстановлении Украины. При этом собеседник издания отметил, что переговоры по пакету экономического восстановления также продвигаются успешно.

Вместе с тем, как отмечает Axios, ряд европейских лидеров советуют президенту Владимиру Зеленскому не спешить с заключением соглашения, особенно если оно предполагает уступку территорий, которые Украина фактически не потеряла на поле боя. В ЕС опасаются, что подобная сделка может быть воспринята как капитуляция и создать опасный прецедент.

Напомним, по информации The Wall Street Journal, в ближайшие выходные состоится важная встреча спецпосланника главы Белого дома Стива Уиткоффа с украинским президентом Владимиром Зеленским, которая будет иметь "решающее значение". Во встрече также примут участие ряд европейских лидеров.