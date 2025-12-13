Уиткофф и Зеленский встретятся в Европе: в WSJ раскрыли, до какого времени США хотят заключить мирное соглашение

В ближайшие выходные состоится важная встреча с участием спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа с украинским лидером Владимиром Зеленским, которая "имеет решающее значение".

Уиткофф и Зеленский встретятся также с некоторыми европейскими лидерами: переговоры должны состояться в немецкой столице — Берлине. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, осведомленные в этом вопросе.

Медиа утверждает, что в Берлине в переговорах с Уиткоффом европейскую сторону будут представлять президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Британии Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Данные о встрече раскрыли два официальных лица.

Будущие переговоры, которые состоятся в ближайшее время в Германии, будут иметь "решающее значение", пишет издание. Администрация Дональда Трампа стремится достичь мирных договоренностей между сторонами уже к началу 2026 года.

Відео дня

"Эта встреча имеет решающее значение, поскольку Белый дом настаивает на заключении соглашения о прекращении войны с Россией до конца года", — говорится в материале.

Что предшествовало

Стоит заметить, что издание Wall Street Journal 11 декабря сообщало о том, что канцлер Германии Фридрих Мерц хочет провести встречу европейской, украинской и американской сторон в эти выходные, 13-14 декабря. Сообщалось, что немецкий политик стремится организовать встречу, чтобы обсудить различные предложения по мирному урегулированию.

Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами 12 декабря заявил, что в выходные запланирована встреча в Европе. Однако политик не сказал, будет ли присутствовать на ней американская делегация. По его словам, США присоединятся, если будут видеть "хороший шанс" на заключение мирного соглашения.

Напомним, 13 декабря Трамп прокомментировал идею создания буферной зоны на Донбассе, заявив, что "многие люди хотят увидеть, как это сработает".

Также накануне в The Financial Times рассказали, какое соглашение продвигает Уиткофф на переговорах по Украине.