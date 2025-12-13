Віткофф та Зеленський зустрінуться в Європі: у WSJ розкрили, до якого часу США хочуть укласти мирну угоду

Найближчими вихідними відбудеться важлива зустріч за участі спецпосланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа з українським лідером Володимиром Зеленським, яка "має вирішальне значення".

Віткофф та Зеленський зустрінуться також із деякими європейськими лідерами: переговори мають відбутися у німецькій столиці — Берліні. Про це повідомило видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела, обізнані в цьому питанні.

Медіа стверджує, що в Берліні у переговорах з Віткоффом європейську сторону представлятимуть президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер і канцлер ФРН Фрідріх Мерц. Дані про зустріч розкрили дві офіційні особи.

Майбутні переговори, які відбудуться найближчим часом у Німеччині, матимуть "вирішальне значення", пише видання. Адміністрація Дональда Трампа прагне досягнути мирних домовленостей між сторонами вже до початку 2026 року.

"Ця зустріч має вирішальне значення, оскільки Білий дім наполягає на укладенні угоди про припинення війни з Росією до кінця року", — йдеться у матеріалі.

Що передувало

Варто зауважити, що видання Wall Street Journal 11 грудня повідомляло про те, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц хоче провести зустріч європейської, української та американської сторін у ці вихідні, 13-14 грудня. Повідомлялося, що німецький політик прагне організувати зустріч, щоб обговорити різні пропозиції щодо мирного врегулювання.

Президент США Дональд Трамп у розмові з журналістами 12 грудня заявив, що у вихідні запланована зустріч у Європі. Однак політик не сказав, чи буде присутня на ній американська делегація. За його словами, США приєднаються, якщо будуть бачити "хороший шанс" на укладення мирної угоди.

Нагадаємо, 13 грудня Трамп прокоментував ідею створення буферної зони на Донбасі, заявивши, що "багато людей хочуть побачити, як це спрацює".

Також напередодні у The Financial Times розповіли, яку угоду просуває Віткофф на переговорах щодо України.