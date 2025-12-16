США обіцяють Україні гарантії безпеки за принципом НАТО, але з ультиматумом, — Politico

У Білому домі змушують Зеленського прийняти пропозицію, яку в США вважають вигідною, обмежуючи президента України термінами і натякаючи, що він може упустити "угоду". При цьому в Україні та Європі здивовані, що на порядку денному взагалі опинилося питання гарантій.

15 грудня американські офіційні особи заявили, що США пропонують Україні гарантії безпеки, аналогічні тим, які вона отримувала б у рамках НАТО. Ця пропозиція є найрішучішою і найнедвозначнішою обіцянкою у сфері безпеки, яку адміністрація Трампа коли-небудь висувала щодо України, але вона супроводжується неявним ультиматумом: прийміть її зараз, інакше наступна пропозиція не буде такою щедрою, повідомляє Politico.

Пропозиція про так звані гарантії, аналогічні до статті 5, пролунала на тлі марафонських переговорів між спеціальним посланником Стівом Віткоффом, зятем і радником президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером та українськими й європейськими офіційними особами у Берліні, оскільки Вашингтон намагається чинити тиск на Київ, щоб той ухвалив умови, що покладуть кінець війні.

Зеленського підштовхують до угоди Фото: Офис президента

Президент України Володимир Зеленський і багато європейських лідерів неохоче йдуть на угоду без явних гарантій безпеки з боку США, побоюючись, що Росія знову нападе через деякий час.

Остання пропозиція США, очевидно, є спробою розвіяти ці побоювання, а також підштовхнути Зеленського до ухвалення рішення.

"Основою цієї угоди, по суті, є справді дуже сильні гарантії, аналогічні тим, що містяться у статті 5. Ці гарантії не обговорюватимуться вічно. Вони обговорюються просто зараз, якщо буде досягнуто взаємоприйнятної угоди", — заявив високопоставлений американський чиновник.

Інсайдери зі США зазначили, що українські та європейські делегати на переговорах у Берліні були "приємно здивовані" готовністю Трампа погодитися на більш жорсткі гарантії безпеки та домогтися їхньої ратифікації Конгресом, щоб вони зберігали чинність і після його президентства.

"Правові та матеріальні гарантії безпеки, які США запропонували тут, у Берліні, заслуговують на захоплення", — заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц журналістам на прес-конференції після переговорів у понеділок.

Президент США Дональд Трамп заявив 15 грудня, що розмовляв телефоном із Зеленським та європейськими лідерами. Трамп також сказав, що розмовляв із президентом Росії Володимиром Путіним, але не уточнив, коли саме.

"Думаю, зараз ми ближче до мети, ніж будь-коли, і подивимося, що ми зможемо зробити", — заявив Трамп журналістам у Білому домі. На запитання про те, чи є у пропозиції про гарантії безпеки часові рамки, він відповів: "Час обмежений тим моментом, коли ми зможемо це здійснити".

Обговорення, що відбулися у вихідні, здебільшого були зосереджені на деталізації гарантій безпеки, які США і Європа нададуть Україні, але також зачіпали територіальні та інші питання. До Віткоффа і Кушнера приєднався генерал Алексус Грінкєвіч, голова Європейського командування США і верховний командувач НАТО.

Американська делегація на переговорах у Берліні Фото: Офис президента

США очікують, що Росія погодиться на таку угоду в рамках остаточної угоди, а також дозволить Україні вступити до Європейського союзу. Однак це може виявитися надмірно оптимістичною оцінкою, з огляду на відмову Кремля йти на поступки в мирних переговорах. Крім того, Москва поки що не висловила своєї думки щодо жодної з нових угод, що розробляються в Європі в останні кілька днів.

"Ми вважаємо, що Росія в рамках остаточної угоди прийме всі ці умови, які дадуть змогу Україні стати сильною і вільною. Росія в рамках остаточної угоди дала зрозуміти, що вона відкрита для вступу України до ЄС", — заявив ще один американський інсайдер.

Неясно, коли і як адміністрація Трампа надасть Москві нові подробиці. Росія очікує, що американська сторона проінформує її про перебіг переговорів, говорив раніше прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, який також повідомив, що Путін "відкритий до серйозного світу і серйозних рішень. Він абсолютно не готовий до будь-яких хитрощів, спрямованих на затягування часу".

Пєсков також заявив, що в Кремлі хочуть отримати від США оновлену інформацію про перебіг берлінських переговорів. А на запитання про те, чи можуть переговори завершитися до Різдва, Пєсков відповів, що спроба передбачити потенційні терміни укладення мирної угоди — це "невдячна справа".

Нагадаємо, раніше і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляв про гарантії безпеки для України від США.

А президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна не хоче віддавати Донбас, а також ні де-юре, ні де-факто не визнаватиме ці території російськими. Тоді як США пропонують зробити Донбас вільною економічною зоною.