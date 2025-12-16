США обещают Украине гарантии безопасности по принципу НАТО, но с ультиматумом, — Politico

В Белом доме вынуждают Зеленского принять предложение, которое в США считают выгодным, ограничивая президента Украины сроками и намекая, что он может упустить "сделку". При этом в Украине и Европе удивлены, что на повестке дня вообще оказался вопрос гарантий.

15 декабря американские официальные лица заявили, что США предлагают Украине гарантии безопасности, аналогичные тем, которые она получала бы в рамках НАТО. Это предложение является самым решительным и недвусмысленным обещанием в сфере безопасности, которое администрация Трампа когда-либо выдвигала в отношении Украины, но оно сопровождается неявным ультиматумом: примите его сейчас, иначе следующее предложение не будет таким щедрым, сообщает Politico.

Предложение о так называемых гарантиях, аналогичных статье 5, прозвучало на фоне марафонских переговоров между специальным посланником Стивом Уиткоффом, зятем и советником президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером и украинскими и европейскими официальными лицами в Берлине, поскольку Вашингтон пытается оказать давление на Киев, чтобы тот принял условия, которые положат конец войне.

Зеленского подталкивают к сделке Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский и многие европейские лидеры неохотно идут на сделку без явных гарантий безопасности со стороны США, опасаясь, что Россия снова нападет через некоторое время.

Последнее предложение США, по всей видимости, является попыткой развеять эти опасения, а также подтолкнуть Зеленского к принятию решения.

"Основой этого соглашения, по сути, являются действительно очень сильные гарантии, аналогичные тем, что содержатся в статье 5. Эти гарантии не будут обсуждаться вечно. Они обсуждаются прямо сейчас, если будет достигнуто взаимоприемлемое соглашение", — заявил высокопоставленный американский чиновник.

Инсайдеры из США отметили, что украинские и европейские делегаты на переговорах в Берлине были "приятно удивлены" готовностью Трампа согласиться на более жесткие гарантии безопасности и добиться их ратификации Конгрессом, чтобы они сохраняли силу и после его президентства.

"Правовые и материальные гарантии безопасности, которые США предложили здесь, в Берлине, заслуживают восхищения", — заявил канцлер Германии Фридрих Мерц журналистам на пресс-конференции после переговоров в понедельник.

Президент США Дональд Трамп заявил 15 декабря, что разговаривал по телефону с Зеленским и европейскими лидерами. Трамп также сказал, что разговаривал с президентом России Владимиром Путиным, но не уточнил, когда именно.

"Думаю, сейчас мы ближе к цели, чем когда-либо, и посмотрим, что мы сможем сделать", — заявил Трамп журналистам в Белом доме. На вопрос о том, есть ли у предложения о гарантиях безопасности временные рамки, он ответил: "Время ограничено тем моментом, когда мы сможем это осуществить".

Обсуждения, состоявшиеся в выходные, в основном были сосредоточены на детализации гарантий безопасности, которые США и Европа предоставят Украине, но также затрагивали территориальные и другие вопросы. К Уиткоффу и Кушнеру присоединился генерал Алексус Гринкевич, глава Европейского командования США и верховный командующий НАТО.

Американская делегация на переговорах в Берлине Фото: Офис президента

США ожидают, что Россия согласится на такое соглашение в рамках окончательной сделки, а также позволит Украине вступить в Европейский союз. Однако это может оказаться чрезмерно оптимистичной оценкой, учитывая отказ Кремля идти на уступки в мирных переговорах. Кроме того, Москва пока не высказала своего мнения ни по одному из новых соглашений, разрабатываемых в Европе в последние несколько дней.

"Мы считаем, что Россия в рамках окончательного соглашения примет все эти условия, которые позволят Украине стать сильной и свободной. Россия в рамках окончательного соглашения дала понять, что она открыта для вступления Украины в ЕС", — заявил еще один американский инсайдер.

Неясно, когда и как администрация Трампа представит Москве новые подробности. Россия ожидает, что американская сторона проинформирует ее о ходе переговоров, говорил ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, который также сообщил, что Путин "открыт серьезному миру и серьезным решениям. Он абсолютно не готов к каким-либо уловкам, направленным на затягивание времени".

Песков также заявил, что в Кремле хотят получить от США обновленную информацию о ходе берлинских переговоров. А на вопрос о том, могут ли переговоры завершиться к Рождеству, Песков ответил, что попытка предсказать потенциальные сроки заключения мирного соглашения — это "неблагодарное дело".

Напомним, ранее и премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял о гарантиях безопасности для Украины от США.

А президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина не хочет отдавать Донбасс, а также ни де-юре, ни де-факто не будет признавать эти территории российскими. В то время как США предлагают сделать Донбасс свободной экономической зоной.