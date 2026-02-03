Военное вмешательство Запада: Украина согласовала план на случай срыва прекращения огня, — FT

4-5 февраля в Абу-Даби запланирован новый раунд переговоров между РФ, Украиной и США по вопросу завершения войны. Среди ключевых вопросов будет и тема гарантий безопасности.

Украина договорилась с западными партнерами о том, что неоднократные нарушения Россией любого будущего соглашения о прекращении огня будут пресекаться скоординированным военным ответом со стороны Европы и США, сообщает The Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом событий.

По информации издания, это предложение неоднократно обсуждалось между украинскими, американскими и европейскими политиками в декабре в Париже и в январе в Киеве.

В частности, в случае очередного игнорирования режима прекращения огня со стороны РФ будет задействован многоуровневый ответ, который активируется в течение 24 часов.

Сначала это будет дипломатическое предупреждение, затем, в случае необходимости, – предприняты меры со стороны Вооруженный сил Украины для прекращения нарушения условий перемирия.

Если боевые действия продолжатся и после этого, будет начата вторая фаза вмешательства с использованием сил так называемой "коалиции желающих", в которую входят многие члены ЕС, а также Великобритания, Норвегия, Исландия и Турция.

Третьим этапом, если вторым не ограничится, станет через 72 часа скоординированный военный ответ со стороны поддерживаемых Западом сил с участием американских.

В рамках гарантий безопасности, поддерживаемых США, которые должны лечь в основу мирного соглашения из 20 пунктов, Великобритания и Франция обязались разместить войска и вооружение в Украине, отмечают авторы статьи. Европейские силы сдерживания якобы обязуются обеспечить после прекращения огня "меры безопасности в воздухе, на море и на суше", а США предоставят разведывательную и логистическую поддержку.

Кроме того, американцы предложили предоставить высокотехнологичные средства мониторинга вдоль линии фронта протяженностью 1400 км. Этот аспект важен, учитывая необходимость четкого контроля за соблюдением условий перемирия.

Как отмечают журналисты, способы мониторинга и обеспечения соблюдения режима прекращения огня будут иметь решающее значение для его долговечности.

Гарантии безопасности от США: какие договоренности существуют

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с американским коллегой Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго в декабре прошлого года поднимал вопрос о том, какие гарантии готовы предоставить США Украине.

Уже в следующем месяце он уверял, что гарантии безопасности готовы "на 100%", и Киев ждет от партнеров их подтверждения, а также места и время их подписания.

Существенная часть пунктов этих гарантий не была озвучена публично, однако ранее Зеленский охарактеризовал их как "подобные гарантиям НАТО" по статье 5 альянса, согласно которым новое нападение России вызовет коллективный ответ союзников Киева.

Также частью гарантий, по уверениям президента, является 800-тысячная украинская армия, поддерживаемая оружием и подготовкой.

Что касается сроков их действия, то Трамп якобы предложил 15 лет, а Украина настаивает на 50 годах.

В свою очередь Россия отвергла гарантии безопасности и настаивает на том, что ни о каком прекращении огня речи быть не может до "до достижения всеобъемлющего соглашения о прекращении войны".

Более того, в Кремле устами главы МИД Сергея Лаврова уже назвали возможный иностранный контингент миротворцев в Украине "законной военной целью". Он также заявил, что перемирие, "которое хочет Зеленский", неприемлемо для России.

В свою очередь Трамп буквально накануне, 2 февраля, заявил, что мирные переговоры между украинской и российской делегациями имеют шансы на успех и могут привести к заключению мирного соглашения.

Буквально сразу после его заявлений ВС РФ снова нанесли массивный удар по украинской энерго- и гражданской инфраструктуре.

Напомним, Зеленский готов вынести мирный план Трампа на референдум.