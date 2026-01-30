Верят в "теорию победы": в ISW объяснили, почему Россия блокирует гарантии безопасности для Украины

Российские власти все откровеннее демонстрируют, что не рассматривают никаких компромиссных вариантов завершения войны против Украины и настаивают исключительно на сценариях, выгодных Кремлю. Последние заявления ключевых должностных лиц РФ подтверждают — Москва и в дальнейшем отвергает западные гарантии безопасности и делает ставку на продолжение боевых действий.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) за 29 января. В частности, аналитики ведомства отмечают, что Кремль последовательно нивелирует любые инициативы Запада по обеспечению безопасности Украины. Очередным подтверждением этого стало заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, которое он озвучил во время интервью турецкому медиа. Глава российского МИДа назвал западные гарантии неприемлемыми, а также добавил, что это инструмент поддержки якобы "нелегитимной" украинской власти.

В то же время Лавров дал понять, что Москва не отказывается от концепции договоренностей по безопасности, которую Россия продвигала во время переговоров в Стамбуле в 2022 году. По оценке ISW, этот проект соглашения предусматривал радикальное ограничение суверенитета Украины: резкое сокращение возможностей Вооруженных сил, жесткий контроль их деятельности и отсутствие каких-либо симметричных обязательств для России. Более того, предложенная модель предоставляла Кремлю возможность блокировать действия государств-гарантов в случае нового вооруженного конфликта на территории Украины.

Кроме этого, российский министр подтвердил приверженность требованиям, которые президент РФ Владимир Путин озвучил в июне 2024 года во время выступления в Министерстве иностранных дел России. Тогда глава Кремля фактически призвал Украину и страны НАТО согласиться с начальными военными целями России как с условием прекращения войны. В ISW подчеркивают, что такая позиция равнозначна требованию капитуляции. Лавров также повторил утверждение о том, что действующая украинская власть якобы представляет постоянную угрозу для безопасности России, хотя эти заявления не имеют фактической основы.

Параллельно с риторикой главы МИД подобные сигналы звучат и от других влиятельных фигур в России. В частности, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров 29 января открыто заявил, что Кремль не должен идти ни на какие переговоры с Украиной, а должен сосредоточиться на продолжении войны. Аналогичные тезисы регулярно озвучивают и представители Совета Федерации и Государственной думы РФ, которые фактически транслируют официальные нарративы российской власти.

По данным ISW, российские парламентарии настаивают на дальнейшем продвижении на фронте, отрицают право Украины на временно оккупированные и незаконно аннексированные территории и одновременно призывают Киев к капитуляции.

"Кремль постоянно отклоняет любые существенные гарантии безопасности для Украины, предложенные во время мирного процесса. Постоянный отказ Кремля от гарантий безопасности для Украины свидетельствует о том, что он остается преданным теории победы Путина — теории о том, что Россия может победить в Украине, пережив способность Украины воевать и желание Запада поддерживать Украину", — говорится в отчете.

Напомним, что, по словам госсекретаря США Марка Рубио, договоренности по гарантиям безопасности для Украины сейчас почти согласованы. Также он добавил, что в Украину после войны отправят американских военных.

Также Фокус 25 января писал, ссылаясь на заявление Владимира Зеленского, что Киев согласовал с Вашингтоном двусторонние условия по гарантиям безопасности. Также президент добавил, что следующим столпом безопасности будет участие членов "Коалиции желающих" и членство Украины в ЕС.