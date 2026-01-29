"Войну нужно довести до конца": Рамзан Кадыров выступил против переговоров с Украиной (видео)

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров публично выступил против любых переговоров по войне, заявив, что боевые действия необходимо "довести до конца". Его заявление прозвучало на фоне визита в Кремль в составе российской делегации.

Об этом сообщил Telegram-канал "Вы слушали Маяк", который обнародовал видео с соответствующим комментарием.

Как отмечается в публикации, Кадыров заявил, что выступает против переговорного процесса и считает продолжение войны единственно правильным путем. В распространенном видео заметно, что он говорит очень тихо, из-за чего создается впечатление, будто у него есть проблемы со здоровьем.

В частности, Кадыров прибыл в Кремль в составе российской делегации на переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Объединенных Арабских Эмиратов. Именно во время этого визита и был зафиксирован его короткий публичный комментарий.

Кроме него, журналистам также ответил руководитель Главного разведывательного управления РФ Игорь Костюков. Представители российских пропагандистских медиа поинтересовались, станет ли сложнее вести переговоры с украинской стороной без участия США. На это Костюков "лаконично" ответил: "А когда было легко".

Проблемы Рамзана Кадырова со здоровьем: что об этом известно

В конце 2025 года Рамзан Кадыров планировал принять участие в заседании Государственного совета с участием президента России Владимира Путина и прилетел в Москву 24 декабря. Однако уже ночью его состояние резко ухудшилось, и главу Чечни экстренно госпитализировали в Центральную клиническую больницу Управления делами президента РФ. Врачам едва удалось стабилизировать его состояние.

В начале января Кадыров еще оставался в больнице, а СМИ, ссылаясь на источники, начали сообщать, что в Кремле якобы рассматривают возможные варианты замены главы Чечни в случае осложнений со здоровьем. Британское издание The Times добавило, что 49-летний Кадыров, вероятно, готовит своего сына к передаче власти, ведь его состояние остается нестабильным, а Кремль стремится обеспечить контроль над республикой.

Вскоре на эту ситуацию наложилась еще одна неприятность: сын главы Чечни, который мог бы стать преемником, попал в ДТП. По данным СМИ, Адам Кадыров получил перелом челюсти и несколько менее серьезных травм, что добавило неопределенности в вопросах преемственности власти в Чечне.