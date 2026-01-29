"Війну потрібно довести до кінця": Рамзан Кадиров виступив проти переговорів з Україною (відео)

Голова Чеченської Республіки Рамзан Кадиров публічно виступив проти будь-яких переговорів щодо війни, заявивши, що бойові дії необхідно "довести до кінця". Його заява прозвучала на тлі візиту до Кремля у складі російської делегації.

Про це повідомив Telegram-канал "Вы слушали Маяк", який оприлюднив відео з відповідним коментарем.

Як зазначається у публікації, Кадиров заявив, що виступає проти переговорного процесу та вважає продовження війни єдино правильним шляхом. У поширеному відео помітно, що він говорить дуже тихо, через що складається враження, ніби у нього є проблеми зі здоровям.

Зокрема, Кадиров прибув до Кремля у складі російської делегації на переговори між президентом РФ Володимиром Путіним та президентом Об’єднаних Арабських Еміратів. Саме під час цього візиту й було зафіксовано його короткий публічний коментар.

Відео дня

Окрім нього, журналістам також відповів керівник Головного розвідувального управління РФ Ігор Костюков. Представники російських пропагандистських медіа поцікавилися, чи стане складніше вести переговори з українською стороною без участі США. На це Костюков "лаконічно" відповів: "А коли було легко".

Проблеми Рамзана Кадирова зі здоров'ям: що про це відомо

Наприкінці 2025 року Рамзан Кадиров планував взяти участь у засіданні Державної ради за участю президента Росії Володимира Путіна і прилетів до Москви 24 грудня. Проте вже вночі його стан різко погіршився, і главу Чечні екстрено госпіталізували в Центральну клінічну лікарню Управління справами президента РФ. Лікарям ледве вдалося стабілізувати його стан.

На початку січня Кадиров ще залишався в лікарні, а ЗМІ, посилаючись на джерела, почали повідомляти, що у Кремлі нібито розглядають можливі варіанти заміни глави Чечні у разі ускладнень зі здоров’ям. Британське видання The Times додало, що 49-річний Кадиров, ймовірно, готує свого сина до передачі влади, адже його стан залишається нестабільним, а Кремль прагне забезпечити контроль над республікою.

Невдовзі на цю ситуацію наклалася ще одна неприємність: син глави Чечні, який міг би стати наступником, потрапив у ДТП. За даними ЗМІ, Адам Кадиров отримав перелом щелепи та кілька менш серйозних травм, що додало невизначеності у питаннях спадкоємності влади в Чечні.