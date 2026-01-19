Місяць ховатимуть від публіки: в якому стані перебуває Кадиров-молодший після ДТП, — ЗМІ

Син голови Чечні Рамзана Кадирова Адам Кадиров міг зламати щелепу, коли потрапив у ДТП. Крім цього, він має ще низку менш значних травм.

Аварія сталася декілька днів тому. Про наслідки повідомляє чеченський опозиційний Telegram-канал NIYSO.

Автори зазначають, що характерний для такої травми набряк обличчя спадає лише за 1-2 тижні. А на те, щоб зняти фіксацію щелепи, знадобиться приблизно місяць.

Щелепа Адама Кадирова Фото: NIYSO

Також внаслідок аварії у Кадирова-молодшого могли з'явитися рвані рани, розсічення, розриви шкіри та гематоми. Через це може знадобитися ще декілька тижнів, аби приховати наслідки аварії.

Опозиціонери наголошують, що план росіян станом на зараз, ймовірно, полягає в тому, щоб приховати факт ДТП, "періодично публікуючи консерви" (заготовлені відео — ред.)

А після того, як Адам Кадиров одужає, його випустять на публіку та продовжать удавати, наче нічого не було.

Аварія Адама Кадирова — що відомо

Нагадаємо, що 16 січня Фокус повідомляв про те, що Адам Кадиров потрапив в аварію, після чого перебуває у важкому стані. Через ДТП, зокрема, перекривали частину Грозного.

Згодом з'явилася інформація про транспортування санітарним бортом Адама Кадирова до Москви. Борт самого Рамзана Кадирова приземлився в Москві слідом за ним.

ЗМІ з'ясували, що Адама Кадирова госпіталізовано до лікарні імені Боткіна в Москві. Медзаклад спеціалізується зокрема на трансплантації органів.

Намагаючись розвіяти інформацію ЗМІ, глава Чечні Рамзан Кадиров показав Адама "на нараді" після ДТП. Журналісти звернули увагу, що соратник Путіна опублікував фейкову інформацію — відео засідання, на якому був присутній Адам Кадиров, було записано напередодні аварії.

Пізніше канал NIYSO повідомив, що головна версія станом на зараз — ДТП сталося через втрату керування, до чого призвели перешкода на дорозі та надмірно висока швидкість. Машини в кортежі почали битися одна об одну.

Також чеченські силовики перевіряли мобільні телефони працівників Республіканської клінічної лікарні швидкої допомоги, куди доправили потерпілого. Медичний персонал також попередили про можливі наслідки спілкування з журналістами та опозиційними пабліками.