Санборт МНС РФ, на якому міг бути син Кадирова, приземлився у Внуково: що відомо

Літак МНС РФ, на борту якого може перебувати син глави Чечні Рамзана Кадирова Адам, вночі приземлився в московському аеропорту Внуково. Борт самого Рамзана Кадирова сідав слідом за ним.

Літак Ан-148-100-ЕМ МНС Росії, який вилетів увечері в п'ятницю зі столиці Чечні, о 00:10 за Києвом приземлився у Внуково. Про це повідомляє російський канал "Важные истории" з посиланням на дані сервісу FlightRadar.

Спеціалізований борт МНС вилетів із Чечні о 18:37 за київським часом, при цьому подолавши відстань до столиці РФ приблизно на півгодини швидше, ніж звичайний регулярний рейс.

Дані сервісу Flight Radar Фото: З відкритих джерел

Редакція "Кавказ.Реалии" повідомляла, що син глави Чечні Адам Кадиров потрапив в аварію, після чого у важкому стані непритомним його доправили в реанімаційне відділення нової республіканської лікарні в Грозному.

За даними опозиційного руху NIYSO, кортеж Адама Кадирова пересувався на великій швидкості, коли раптово зустрів перешкоду. У результаті, машини почали влітати одна в одну.

Джерело "Кавказ.Реалии" повідомило, що в республіканську лікарню в Грозному привезли й інших постраждалих під час ДТП, проте уточнити їхню кількість і тяжкість каліцтв воно не змогло.

Співрозмовник зазначив, що за кермом першої машини з кортежу перебував 18-річний син глави Чечні. Автомобіль рухався на дуже високій швидкості, при цьому, не виключено, водій не впорався з керуванням, і транспортний засіб ударився в якусь огорожу.

Перед польотом до Москви Кадиров-молодший, як зазначило інше джерело, прийшов до тями в аеропорту. При цьому стан потерпілого не викликав побоювань лікарів.

При цьому "Важные истории" пишуть, що слідом за санітарним бортом до Москви з Дубая стартував Airbus із бортовим номером RA-73417 компанії "РусДжет", пов'язаної з колишнім депутатом Держдуми та інвестором Євгеном Туголуковим. Зазначається, що саме на цьому борту останніми роками Рамзан Кадиров літає в ОАЕ.

Борт Рамзана Кадирова вилетів до Москви вчора о 16:47 за Києвом і сідав у Внуково майже одночасно з літаком, на якому міг перебувати Адам Кадиров.

Нагадаємо, Фокус писав, що син лідера Чечні Адам Кадиров потрапив у серйозну ДТП у Грозному. Через аварію перекрили частину міста, а його готували до транспортування в Москву.

ЗМІ писали, що у самого глави Чечні Рамзана Кадирова відмовили нирки, і він перебував у власній лікарні в Чечні. Через хворобу чиновника Кремль почав шукати кандидатів на його місце і Адам Кадиров був одним із претендентів на крісло.