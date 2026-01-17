Санборт МЧС РФ, на котором мог быть сын Кадырова, приземлился во Внуково: что известно

Самолет МЧС РФ, на борту которого может находиться сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам, ночью приземлился в московском аэропорту Внуково. Борт самого Рамзана Кадырова садился следом за ним.

Самолет Ан-148-100-ЕМ МЧС России, вылетевший вечером в пятницу из столицы Чечни, в 00:10 по Киеву приземлился во Внуково. Об этом сообщает российский канал "Важные истории" со ссылкой на данные сервиса FlightRadar.

Специализированный борт МЧС вылетел из Чечни в 18:37 по киевскому времени, при этом преодолев расстояние до столицы РФ примерно на полчаса быстрее, чем обычный регулярный рейс.

Данные сервиса Flight Radar Фото: Из открытых источников

Редакция "Кавказ.Реалии" сообщала, что сын главы Чечни Адам Кадыров попал в аварию, после чего в тяжелом состоянии без сознания был доставлен в реанимационное отделение новой республиканской больницы в Грозном.

По данным оппозиционного движения NIYSO, кортеж Адама Кадырова передвигался на большой скорости, когда внезапно встретил помеху. В результате, машины начали влетать друг в друга.

Источник "Кавказ.Реалии" сообщил, что в республиканскую больницу в Грозном привезли и других пострадавших в ходе ДТП, однако уточнить их число и тяжесть увечий он не смог.

Собеседник отметил, что за рулем первой машины из кортежа находился 18-летний сын главы Чечни. Автомобиль двигался на очень высокой скорости, при этом, не исключено, водитель не справился с управлением и транспортное средство ударилось в какое-то ограждение.

Перед полетом в Москву Кадыров-мл, как отметил другой источник, пришел в сознание в аэропорту. При этом состояние пострадавшего не вызывает опасений врачей.

При этом "Важные истории" пишут, что вслед за санитарным бортом в Москву из Дубая стартовал Airbus с бортовым номером RA-73417 компании "РусДжет", связанной с бывшим депутатом Госдумы и инвестором Евгением Туголуковым. Отмечается, что именно на этом борту в последние годы Рамзан Кадыров летает в ОАЭ.

Борт Рамзана Кадырова вылетел в Москву вчера в 16:47 по Киеву и садился во Внуково почти одновременно с самолетом, на котором мог находиться Адам Кадыров.

Напомним, Фокус писал, что сын лидера Чечни Адам Кадыров попал в серьезное ДТП в Грозном. Из-за аварии перекрыли часть города, а его готовили к транспортировке в Москву.

СМИ писали, что у самого главы Чечни Рамзана Кадырова отказали почки, и он находился в собственной больнице в Чечне. Из-за болезни чиновника Кремль начал искать кандидатов на его место и Адам Кадыров был одним из претендентов на кресло.