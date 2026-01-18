Нові деталі ДТП з Адамом Кадировим у Грозному: джерело розповіло про тиск на лікарів

У мережі з'явилися нові подробиці ДТП у Грозному за участю сина глави Чечні 18-річного Адама Кадирова. Аварія сталася поруч із проспектом імені Володимира Путіна, після чого Кадиров-молодший потрапив до республіканської лікарні, де з медиками "провели роз'яснювальні роботи" чеченські силовики.

Представник опозиційного руху та однойменного Telegram-каналу Niyso розповів, що Адам Кадиров розбився недалеко від Будинку урочистостей у Путінському районі Грозного.

"Головна версія на даний момент — втрата керування, внаслідок перешкоди на дорозі та надмірно високої швидкості. Машини в кортежі почали битися одна об одну. Найімовірніше, Адам їхав першим", — ідеться в пості.

За інформацією джерела, Кадирова привезли в лікарню в дуже важкому стані. Очевидці кажуть, що юнака "важко було впізнати". У підсумку було ухвалено рішення перевезти пацієнта до Москви, де рівень медицини набагато вищий.

"Роз'яснювальні роботи" з медперсоналом

З метою уникнути витоків інформації чеченські силовики, як стверджується в публікації "Кавказ.Реалии", перевіряли мобільні телефони працівників Республіканської клінічної лікарні швидкої допомоги, куди доправили потерпілого. Медичний персонал також попередили про можливі наслідки спілкування з журналістами та опозиційними пабліками.

"Поводилися вони (поліцейські — ред) ввічливо, говорили, що їм доручено. Вони не говорили, що вони саме шукали в телефонах. Дивилися мобільні і лікарів, і іншого персоналу, і пацієнтів навіть. Але пацієнтами вони не так сильно цікавилися, скоріше тих, хто на очі попадався, дивилися", — розповів співрозмовник видання.

Однак інше джерело вже з-поміж медичного персоналу повідомило, що картина була дещо інша й описало ситуацію жорсткіше.

"Нам прямо сказали: забудьте, що у вас є месенджери. Забудьте, що ви читаєте. Забудьте, що у вас є знайомі. Якщо знайдуть щось — проблеми будуть не тільки у вас", — розповів він.

Окремо джерела підкреслили, що лікарів, які брали участь у консиліумі щодо стану Адама Кадирова, завели на нараду вже без телефонів, попередньо не запропонувавши їх вимкнути або залишити в кабінеті.

"Нам дали зрозуміти, що лікування — це не наше питання. Наше питання — мовчання", — зізнався співрозмовник.

На тлі цих подій, поки в лікарні, за словами співрозмовників, відбувалися перевірки та лунали попередження про "наслідки для сім'ї", у публічному просторі з'явилося відео офіційної наради з посмішками та демонстративно впевненою атмосферою.

"Консерва. Старе відео, витягнуте в потрібний момент, щоб створити картинку: усе під контролем, усе нормально, нічого не було. Якщо все так нормально — навіщо перевіряти телефони лікарів? Якщо нічого не приховують — навіщо лякати сім'ями? Якщо стан не небезпечний — навіщо перетворювати лікарню на режимний об'єкт?", — натякає медик на фейкове відео, яке з'явилося в інформаційному просторі.

Раніше ми детально писали про аварію, в якій постраждав Адам Кадиров. Зазначалося, що його кортеж порушив щонайменше два правила дорожнього руху — перевищення швидкості та ігнорування заборонного сигналу світлофора.