Нові деталі ДТП з Адамом Кадировим у Грозному: джерело розповіло про тиск на лікарів
У мережі з'явилися нові подробиці ДТП у Грозному за участю сина глави Чечні 18-річного Адама Кадирова. Аварія сталася поруч із проспектом імені Володимира Путіна, після чого Кадиров-молодший потрапив до республіканської лікарні, де з медиками "провели роз'яснювальні роботи" чеченські силовики.
Представник опозиційного руху та однойменного Telegram-каналу Niyso розповів, що Адам Кадиров розбився недалеко від Будинку урочистостей у Путінському районі Грозного.
"Головна версія на даний момент — втрата керування, внаслідок перешкоди на дорозі та надмірно високої швидкості. Машини в кортежі почали битися одна об одну. Найімовірніше, Адам їхав першим", — ідеться в пості.
За інформацією джерела, Кадирова привезли в лікарню в дуже важкому стані. Очевидці кажуть, що юнака "важко було впізнати". У підсумку було ухвалено рішення перевезти пацієнта до Москви, де рівень медицини набагато вищий.
"Роз'яснювальні роботи" з медперсоналом
З метою уникнути витоків інформації чеченські силовики, як стверджується в публікації "Кавказ.Реалии", перевіряли мобільні телефони працівників Республіканської клінічної лікарні швидкої допомоги, куди доправили потерпілого. Медичний персонал також попередили про можливі наслідки спілкування з журналістами та опозиційними пабліками.
"Поводилися вони (поліцейські — ред) ввічливо, говорили, що їм доручено. Вони не говорили, що вони саме шукали в телефонах. Дивилися мобільні і лікарів, і іншого персоналу, і пацієнтів навіть. Але пацієнтами вони не так сильно цікавилися, скоріше тих, хто на очі попадався, дивилися", — розповів співрозмовник видання.
Однак інше джерело вже з-поміж медичного персоналу повідомило, що картина була дещо інша й описало ситуацію жорсткіше.
"Нам прямо сказали: забудьте, що у вас є месенджери. Забудьте, що ви читаєте. Забудьте, що у вас є знайомі. Якщо знайдуть щось — проблеми будуть не тільки у вас", — розповів він.
Окремо джерела підкреслили, що лікарів, які брали участь у консиліумі щодо стану Адама Кадирова, завели на нараду вже без телефонів, попередньо не запропонувавши їх вимкнути або залишити в кабінеті.
"Нам дали зрозуміти, що лікування — це не наше питання. Наше питання — мовчання", — зізнався співрозмовник.
На тлі цих подій, поки в лікарні, за словами співрозмовників, відбувалися перевірки та лунали попередження про "наслідки для сім'ї", у публічному просторі з'явилося відео офіційної наради з посмішками та демонстративно впевненою атмосферою.
"Консерва. Старе відео, витягнуте в потрібний момент, щоб створити картинку: усе під контролем, усе нормально, нічого не було. Якщо все так нормально — навіщо перевіряти телефони лікарів? Якщо нічого не приховують — навіщо лякати сім'ями? Якщо стан не небезпечний — навіщо перетворювати лікарню на режимний об'єкт?", — натякає медик на фейкове відео, яке з'явилося в інформаційному просторі.
Раніше ми детально писали про аварію, в якій постраждав Адам Кадиров. Зазначалося, що його кортеж порушив щонайменше два правила дорожнього руху — перевищення швидкості та ігнорування заборонного сигналу світлофора.