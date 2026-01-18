Новые детали ДТП с Адамом Кадыровым в Грозном: источник рассказал о давлении на врачей

В сети появились новые подробности ДТП в Грозном с участием сына главы Чечни 18-летнего Адама Кадырова. Авария произошла рядом с проспектом имени Владимира Путина, после чего Кадыров-младший попал в республиканскую больницу, где с медиками "провели разъяснительные работы" чеченские силовики.

Представитель оппозиционного движения и одноименного Telegram-канала Niyso рассказал, что Адам Кадыров разбился недалеко от Дома торжеств в Путинском районе Грозного.

"Главная версия на данный момент — потеря управления, в результате помехи на дороге и чрезмерно высокой скорости. Машины в кортеже начали биться друг об друга. Скорее всего, Адам ехал первым", — говорится в посте.

По информации источника, Кадырова привезли в больницу в очень тяжелом состоянии. Очевидцы говорят, что юношу "трудно было узнать". В итоге было принято решение перевезти в пациента в Москву, где уровень медицины гораздо выше.

"Разъяснительные работы" с медперсоналом

С целью избежать утечек информации чеченские силовики, как утверждается в публикации "Кавказ.Реалии", проверяли мобильные телефоны сотрудников Республиканской клинической больницы скорой помощи, куда был доставлен пострадавший. Медицинский персонал также предупредили о возможных последствиях общения с журналистами и оппозиционными пабликами.

"Вели они (полицейские — ред) себя вежливо, говорили, что им поручено. Они не говорили, что они именно искали в телефонах. Смотрели мобильные и врачей, и другого персонала, и пациентов даже. Но пациентами они не так сильно интересовались, скорее тех, кто на глаза попадался, смотрели", — рассказал собеседник издания.

Однако другой источник уже из числа медицинского персонала сообщил , что картина была несколько иная и описал ситуацию жестче.

"Нам прямо сказали: забудьте, что у вас есть мессенджеры. Забудьте, что вы читаете. Забудьте, что у вас есть знакомые. Если найдут что-то — проблемы будут не только у вас", — рассказал он.

Отдельно источники подчеркнул, что врачей, участвовавших в консилиуме по состоянию Адама Кадырова, завели на совещание уже без телефонов, предварительно не предложив их выключить или оставить в кабинете.

"Нам дали понять, что лечение — это не наш вопрос. Наш вопрос — молчание", — признался собеседник.

На фоне этих событий, пока в больнице, по словам собеседников, проходили проверки и звучали предупреждения о "последствиях для семьи", в публичном пространстве появилось видео официального совещания с улыбками и демонстративно уверенной атмосферой.

"Консерва. Старое видео, вытащенное в нужный момент, чтобы создать картинку: все под контролем, все нормально, ничего не было. Если все так нормально — зачем проверять телефоны врачей? Если ничего не скрывают — зачем пугать семьями?

Если состояние не опасное — зачем превращать больницу в режимный объект?", — намекает медик на фейковое видео, которое появилось в информационном пространстве.

Ранее мы подробно писали об аварии, в которой пострадал Адам Кадыров. Отмечалось, что его кортеж нарушил как минимум два правила дорожного движения — превышение скорости и игнорирование запрещающего сигнала светофора.