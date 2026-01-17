Адам Кадыров попал в ДТП: за рулем авто был начальник охраны, а в аварии погиб мужчина, — СМИ

По данным журналистов, информация о том, что Адам Кадыров попал в ДТП, не была официально зарегистрирована. Вероятно, сын главы Чечни не понесет наказания за аварию, в которой погиб человек.

От полученных травм скончался водитель, в авто которого на большой скорости влетел автомобиль Адама Кадырова. Об этом пишет издание "Новая газета", ссылаясь на свои источники в силовых ведомствах.

По данным журналистов, Адам Кадыров попал в ДТП вечером 16 января в Грозном. Очевидец происшествия рассказал, что водитель головной машины кортежа Кадырова проигнорировал красный сигнал светофора на перекрестке Старопромысловского шоссе и улицы Тасуева, в результате чего произошло столкновение с транспортным средством, которое выезжало на шоссе с улицы Тасуева.

Издание отмечает, что кортеж Кадырова нарушил как минимум два правила дорожного движения — превышение скорости и игнорирование запрещающего сигнала светофора. Сильнее всего в ДТП из кортежа пострадал автомобиль, в салоне которого находился Адам и его трое телохранителей. За рулем авто, по данным издания, был начальник охраны 18-летнего Адама Кадырова — Апти Ирасханов, племянник министра МВД по Чечне Аслана Ирасханова.

"У начальника охраны Кадырова-младшего Апти Ирасханов был диагностирован перелом позвонка шейного отдела, у остальных, включая Адама Кадырова, — травмы, не представляющие угрозы для жизни (сотрясение мозга, ушибы, порезы лица и рук, а также незначительная потеря крови). Тем не менее, власти региона приняли решение о срочной эвакуации Адама Кадырова и его телохранителей в Москву, для чего был задействован специализированный медицинский борт республиканского МЧС", — говорится в материале медиа.

Адам Кадыров и его телохранители пострадали от подушек безопасности в своих дорогих иномарках, а вот людям из авто, в которое они влетели на большой скорости, "повезло меньше всего". По данным издания, водитель транспортного средства, которое протаранила головная машина кортежа, погиб от полученных травм.

"Новая газета" обращает внимание, что факт о смертельном ДТП даже не был официально зарегистрирован. Журналисты предполагают, что авария с участием Кадырова не повлечет за собой расследования.

Адам Кадыров попал в ДТП — хронология событий

Напомним, что 16 января Фокус сообщал о том, что Адам Кадыров попал в ДТП и находится в тяжелом состоянии. Из-за аварии перекрывали часть Грозного, а сына Рамзана Кадырова готовили к транспортировке в Москву.

Позже появилась информация о транспортировке санбортом Адама Кадырова в Москву. Борт самого Рамзана Кадырова приземлился в Москве следом за ним.

СМИ выяснили, что Адам Кадыров госпитализирован в больницу имени Боткина в Москве. Медучреждение специализируется в частности на трансплантации органов, а с 2021 года имеет статус Регионального тренинг-центра по нефрологии.

Пытаясь развеять информацию СМИ, глава Чечни Рамзан Кадыров показал Адама "на совещании" после ДТП. Журналисты обратили внимание, что соратник Путина опубликовал фейковую информацию — видео заседания, на котором присутствовал Адам Кадыров, было записано накануне аварии.