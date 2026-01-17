Адам Кадиров потрапив у ДТП: за кермом авто був начальник охорони, а в аварії загинув чоловік, — ЗМІ

За даними журналістів, інформація про те, що Адам Кадиров потрапив у ДТП, не була офіційно зареєстрована. Імовірно, син глави Чечні не понесе покарання за аварію, в якій загинула людина.

Від отриманих травм помер водій, в автівку якого на великій швидкості влетів автомобіль Адама Кадирова. Про це пише видання "Новая газета", посилаючись на свої джерела в силових відомствах.

За даними журналістів, Адам Кадиров потрапив у ДТП увечері 16 січня в Грозному. Очевидець події розповів, що водій головної машини кортежу Кадирова проігнорував червоний сигнал світлофора на перехресті Старопромисловського шосе та вулиці Тасуєва, унаслідок чого сталося зіткнення з транспортним засобом, який виїжджав на шосе з вулиці Тасуєва.

Видання зазначає, що кортеж Кадирова порушив щонайменше два правила дорожнього руху — перевищення швидкості та ігнорування заборонного сигналу світлофора. Найсильніше в ДТП із кортежу постраждав автомобіль, у салоні якого перебував Адам і його троє охоронців. За кермом авто, за даними видання, був начальник охорони 18-річного Адама Кадирова — Апті Ірасханов, племінник міністра МВС у Чечні Аслана Ірасханова.

"У начальника охорони Кадирова-молодшого Апті Ірасханова діагностували перелом хребця шийного відділу, в решти, включно з Адамом Кадировим, — травми, що не становлять загрози для життя (струс мозку, забиті місця, порізи обличчя і рук, а також незначна втрата крові). Проте влада регіону ухвалила рішення про термінову евакуацію Адама Кадирова і його охоронців до Москви, для чого було задіяно спеціалізований медичний борт республіканського МНС", — ідеться в матеріалі медіа.

Адам Кадиров і його охоронці постраждали від подушок безпеки у своїх дорогих іномарках, а ось людям з авто, у яке вони влетіли на великій швидкості, "пощастило найменше". За даними видання, водій транспортного засобу, який протаранила головна машина кортежу, загинув від отриманих травм.

"Новая газета" звертає увагу, що факт про смертельну ДТП навіть не був офіційно зареєстрований. Журналісти припускають, що аварія за участю Кадирова не спричинить розслідування.

Адам Кадиров потрапив у ДТП — хронологія подій

Нагадаємо, що 16 січня Фокус повідомляв про те, що Адам Кадиров потрапив у ДТП і перебуває у важкому стані. Через аварію перекривали частину Грозного, а сина Рамзана Кадирова готували до транспортування в Москву.

Пізніше з'явилася інформація про транспортування санбортом Адама Кадирова до Москви. Борт самого Рамзана Кадирова приземлився в Москві слідом за ним.

ЗМІ з'ясували, що Адама Кадирова госпіталізовано до лікарні імені Боткіна в Москві. Медзаклад спеціалізується зокрема на трансплантації органів, а з 2021 року має статус Регіонального тренінг-центру з нефрології.

Намагаючись розвіяти інформацію ЗМІ, глава Чечні Рамзан Кадиров показав Адама "на нараді" після ДТП. Журналісти звернули увагу, що соратник Путіна опублікував фейкову інформацію — відео засідання, на якому був присутній Адам Кадиров, було записано напередодні аварії.