Имеет центр нефрологии и делает трансплантации: СМИ узнали, в какой больнице лежит сын Кадырова

По информации инсайдеров, сын главы Чечни Адам Кадыров доставлен в больницу имени Боткина в Москве. Это учреждение специализируется в частности на трансплантации органов, а с 2021 года имеет статус Регионального тренинг-центра по нефрологии.

О том, что 18-летнего сына Кадырова после ДТП доставили в Боткинскую больницу в Москве, сообщило российское медиа Ateo Breaking около 3:00 17 января. Чеченский оппозиционный Telegram-канал Niyso 17 января также писал, что Адам Кадыров находится в ММНКЦ им. С. П. Боткина, которая специализируется на диагностике и лечении широкого спектра заболеваний.

"Учреждение с таким широким спектром профильных отделений, как в Боткинской, позволяет пройти полный цикл обследований и лечения без переключения между клиниками. В своем "Аймеде" Кадыровы лечиться не решились", — рассказали админы канала.

Отметим, Боткинская больница в апреле 2021 года ее нефрологическая служба первой в России получила статус Регионального тренинг-центра по нефрологии Международного общества нефрологов. На базе учреждения также действует Межокружной нефрологический центр. С 2018 года в больнице также развивается направление трансплантации органов и тканей человека.

Информационное агентство "Укринформ" со ссылкой на собственные источники в Главном управлении разведки 11 января писало, что у главы Чечни Рамзана Кадырова отказали почки, и его реанимировали в Центральной клинической больнице Управления делами президента РФ.

Издание "Кавказ.Реалии" в свою очередь писало днем 17 января, что подконтрольные властям Чечни средства массовой информации не подтверждают и не опровергают госпитализацию Адама Кадырова. по данным источника редакции, сын главы Чечни после ДТП пришел в себя и его состояние не вызывает опасения врачей.

Сын Кадырова попал в ДТП: детали

Оппозиционный чеченский Telegram-канал Niyso вечером 16 января писал со ссылкой на собственные источники, что сын Кадырова Адам попал в ДТП в Грозном. Сообщалось, что он находится в тяжелом состоянии и его реанимируют для транспортировки в Москву.

Около полуночи 17 января росСМИ сообщили, что специализированный борт Министерства чрезвычайных ситуаций РФ, на котором мог быть сын Кадырова, приземлился в московском аэропорту Внуково. Почти одновременно с ним в Москву вылетел борт Рамзана Кадырова.