Має центр нефрології і робить трансплантації: ЗМІ дізналися, в якій лікарні лежить син Кадирова

За інформацією інсайдерів, син голови Чечні Адам Кадиров доставлений в лікарню імені Боткіна в Москві. Цей заклад спеціалізується зокрема на трансплантації органів, а з 2021 року має статус Регіонального тренінг-центру з нефрології.

Про те, що 18-річного сина Кадирова після ДТП доставили в Боткінську лікарню у Москві, повідомило російське медіа Ateo Breaking близько 3:00 17 січня. Чеченський опозиційний Telegram-канал Niyso 17 січня також писав, що Адам Кадиров знаходиться в ММНКЦ ім. С. П. Боткіна, яка спеціалізується на діагностиці та лікуванні широкого спектра захворювань.

"Установа з таким широким спектром профільних відділень, як у Боткінській, дозволяє пройти повний цикл обстежень та лікування без перемикання між клініками. У своєму "Аймеді" Кадирови лікуватися не наважилися", — розповіли адміни каналу.

Зазначимо, Боткінська лікарня у квітні 2021 року її нефрологічна служба першою в Росії отримала статус Регіонального тренінг-центру з нефрології Міжнародного товариства нефрологів. На базі закладу також діє Міжокружний нефрологічний центр. З 2018 року в лікарні також розвивається напрямок трансплантації органів і тканин людини.

Інформаційне агентство "Укрінформ" із посиланням на власні джерела у Головному управлінні розвідки 11 січня писало, що у голови Чечні Рамзана Кадирова відмовили нирки, і його реанімували в Центральній клінічній лікарні Управління справами президента РФ.

Видання "Кавказ.Реалії" своєю чергою писало вдень 17 січня, що підконтрольні владі Чечні засоби масової інформації не підтверджують і не спростовують госпіталізацію Адама Кадирова. за даними джерела редакції, син голови Чечні після ДТП прийшов до тями та його стан не викликає побоювання лікарів.

Син Кадирова потрапив у ДТП: деталі

Опозиційний чеченський Telegram-канал Niyso ввечері 16 січня писав із посиланням на власні джерела, що син Кадирова Адам потрапив у ДТП у Грозному. Повідомлялося, що він перебуває у тяжкому стані та його реанімують для транспортування до Москви.

Близько півночі 17 січня росЗМІ повідомили, що спеціалізований борт Міністерства надзвичайних ситуацій РФ, на якому міг бути син Кадирова, приземлився в московському аеропорту Внуково. Майже одночасно з ним до Москви вилетів борт Рамзана Кадирова.