Кадыров показал сына Адама "на совещании" после ДТП: СМИ указывают на фейк (фото, видео)

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал сына Адама во время якобы сегодняшнего совещания с руководителями силовых структур региона. В то же время специалисты обнаружили, что появление сына лидера Чечни после информации о ДТП на видео является фейком.

Пресс-служба главы Чечни утверждает, что Адам Кадыров провел совещание с командирами силовых подразделений региона по поручению своего отца.

Впоследствии проект "Осторожно, новости!" обнаружил, что видео с присутствием сына Кадырова является фейком, а на самом деле оно было сняты ранее. Согласно метаданным, кадры с появлением Адама Кадырова были сняты не ранее чем за сутки до 16 января, когда в СМИ появилась информация о ДТП с участием сына главы Чечни.

СМИ разоблачили фейковое видео с Кадыровым-младшим на совещании Фото: Осторожно, новости

"Видео с совещанием под руководством Кадырова-младшего было смонтировано вечером 15 января. Предполагаемая авария в Грозном произошла на следующий день, 16 января. Вечером в пятницу в телеграм-каналах появились сообщения о том, что в ней пострадал Кадыров", — говорится в сообщении.

На момент публикации материала официальной информации о состоянии Адама Кадырова отсутствует. Также остается неизвестным, по каким причинам и почему сын лидера Чечни попал в ДТП и какие травмы мог получить.

Сын Кадырова попал в ДТП — что известно

16 января в сети появилась информация, что Адам Кадыров попал в серьезное ДТП в центре Грозного и был госпитализирован. По данным канала, кортеж двигался на большой скорости, когда внезапно наткнулся на препятствие.

Впоследствии стало известно, что санборт МЧС РФ перевез Кадырова-младшего в Москву. По информации СМИ, Адам Кадыров был в бессознательном состоянии после тяжелого ДТП и находился в реанимационном отделении до транспортировки в столицу РФ.

Позже сообщалось, что Адам Кадыров доставлен в больницу имени Боткина в Москве. Медиа указывают, что заведение специализируется на трансплантации органов и имеет статус Регионального тренинг-центра по нефрологии.