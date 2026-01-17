Кадиров показав сина Адама "на нараді" після ДТП: ЗМІ вказують на фейк (фото, відео)

Очільник Чечні Рамзан Кадиров показав сина Адама під час нібито сьогоднішньої наради з керівниками силових структур регіону. Водночас фахівці виявили, що поява сина лідера Чечні після інформації про ДТП на відео є фейком.

Пресслужба глави Чечні стверджує, що Адам Кадиров провів нараду з командирами силових підрозділів регіону за дорученням свого батька.

Згодом проєкт "Осторожно, новости!" виявив, що відео з присутністю сина Кадирова є фейком, а насправді воно було зняті раніше. Відповідно до метаданих, кадри з появою Адама Кадирова були зняті не раніше як за добу до 16 січня, коли в ЗМІ з'явилася інформація про ДТП за участю сина глави Чечні.

ЗМІ викрили фейкове відео з Кадировим-молодшим на нараді Фото: Осторожно, новости

"Відео з нарадою під керівництвом Кадирова-молодшого було змонтовано ввечері 15 січня. Ймовірна аварія у Грозному сталася наступного дня, 16 січня. Уввечері в п'ятницю в телеграм-каналах з'явилися повідомлення про те, що в ній постраждав Кадиров", — йдеться в повідомленні.

Відео дня

На момент публікації матеріалу офіційної інформації про стан Адама Кадирова відсутня. Також залишається невідомим, з яких причин і чому син лідера Чечні потрапив у ДТП і яких травм міг зазнати.

Син Кадирова потрапив у ДТП — що відомо

16 січня в мережі з'явилася інформація, що Адам Кадиров потрапив у серйозну ДТП у середмісті Грозного та був госпіталізований. За даними каналу, кортеж рухався на великій швидкості, коли раптово натрапив на перешкоду.

Згодом стало відомо, що санборт МНС РФ перевіз Кадирова-молодшого до Москви. За інформацією ЗМІ, Адам Кадиров був у непритомному стані після важкої ДТП і перебував в реанімаційному відділенні до транспортування в столицю РФ.

Пізніше повідомлялося, що Адам Кадиров доставлений в лікарню імені Боткіна в Москві. Медіа вказують, що заклад спеціалізується на трансплантації органів і має статус Регіонального тренінг-центру з нефрології.