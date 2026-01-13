Хвороба Кадирова розпалює боротьбу за владу: хто може стати наступним главою Чечні, — The Times

Глава Чечні, 49-річний Рамзан Кадиров, імовірно, на тлі тяжкої хвороби готує свого сина до перехоплення влади. В Кремлі тим часом прагнуть забезпечити встановлення максимального контролю над нестабільною республікою.

Про назрівання боротьби за спадкоємність у Чечні на тлі ймовірної важкої хвороби Кадирова пише 12 січня The Times. За даними журналістів, глава республіки страждає від гострого панкреонекрозу та проблем із нирками. Востаннє він з'являвся на публіці у виснаженому вигляді та ходив із палицею.

Минулого місяця Кадиров підігрів чутки про наближення своєї смерті.

"Якщо ви слухаєте чутки, що я не доживу до старості, ну, я не хочу доживати до старості. Я хочу померти, поки мене всі люблять і поважають", — сказав "піхотинець" Володимира Путіна, як він сам себе називав.

Журналісти нагадали, що Кадирова обвинувачують у низці порушень прав людини, зокрема стратах без рішення суду та тортурах. Розвідка вже не вперше повідомляє про критичний стан лідера Чечні. Про госпіталізацію Кадирова в ГУР заявляли у 2023 році, а українські медіа писали, що він перебуває в комі.

Хвороба Кадирова: хто стане наступним главою Чечні

Автори статті зазначають, що питання наступництва має для Кадирова життєво важливе значення, оскільки він прагне забезпечити своїй родині довгострокову безпеку. Водночас Москві потрібно зберегти максимальний контроль над переважно мусульманською республікою.

За інформацією видання, близько 100 родичів Кадирова обіймають в адміністрації Чечні певні посади та ролі. Це більше, ніж у Путіна — він за даними росЗМІ призначив на керівні посади 26 членів своєї родини.

Журналісти припускають, що Кадиров готує до прийняття влади над Чечнею свого третього сина, 18-річного Адама, який схожий на батька як зовні, так і поведінкою. За останні місяці Адаму було присвоєно низку титулів у республіці, зокрема секретаря Ради безпеки.

Владу над Чечнею після смерті Кадирова може перехопити його син Адам Фото: соцмережi

Інший син Кадирова, 20-річний Ахмат, має найбільше нагород серед членів чеченської адміністрації та очолює Міністерство спорту і Міністерство у справах регіональної молоді. На початку січня Кадиров призначив його заступником прем'єр-міністра республіки.

Глава Чечні Кадиров із сином Ахматом Фото: Telegram / Рамзан Кадиров

Експерт з питань Кавказу Гарольд Чемберс сказав журналістам, що Кадиров призначає на посади членів родини у відповідь на зростання загроз з боку російських служб безпеки, які хочуть бачити на чолі Чечні більш поступливого правителя.

"Саме цей факт, а також його погане здоров'я, змушує Кадирова пришвидшити просування своїх синів на вищі політичні посади", — пояснив Чемберс.

Втім вважається, що Кремль віддає перевагу чеченському військовому командиру Апті Алаудінову, або депутату чеченського парламенту Адаму Делімханову.

Кадиров погрожував Зеленському

У Telegram-каналі Кадирова, попри повідомлення про тяжку хворобу, 7 січня з'явилася реакція на слова президента України Володимира Зеленського про те, що США мають вчинити з главою Чечні так само, як із президентом Венесуели Ніколасом Мадуро.

"Цей блазень пропонує, щоб влада США викрала мене. Зверніть увагу, він навіть не погрожував зробити це сам, як це зробив би чоловік", — написав глава Чечні.

Журналісти нагадали, що у 2014 році, коли Зеленський був коміком, він зробив із колегами скетч для українського телебачення, в якому було відео Кадирова, що плаче. Закадровий голос говорив, що глава Чечні плаче через повалення пам'ятника Леніну. Насправді відео було знято на поминальній службі за вбитим у 2004 році Ахматом Кадировим, батьком чеченського лідера. Після цього Володимир Зеленський отримав шквал погроз від прихильників Кадирова, а російські депутати сказали йому "готуватися до власного похорону".

Зеленський попросив вибачення за три дні, проте погрози не вщухали. Його дружина, нині перша леді Олена Зеленська розповідала, що подружжя було вимушене найняти охорону через побоювання, що чеченським кілерам наказали їх убити. Кадиров регулярно згадує про цю ситуацію, критикуючи Зеленського.

Хвороба Кадирова: деталі

Про те, що главу Чечні Рамзана Кадирова екстрено госпіталізували перед Новим роком, джерела "Нової газети Європа" повідомляли 31 грудня. Його не було на традиційному засіданні Держради 25 грудня у Москві.

6 січня видання "Кавказ Реалии" ("Радіо Свобода") писало, що Кадиров призначив свого сина, 20-річного Ахмата, віцепрем'єром Чечні.

11 січня журналісти "Укрінформ" із посиланням на власні джерела у Головному управлінні розвідки Міноборони України писали, що Кремль шукає Рамзану Кадирову наступника, оскільки у глави Чечні відмовили нирки. За даними інсайдерів, Кадиров перебуває на процедурі діалізу у власній лікарні в Чечні, та лікарі не дають жодних прогнозів.