Болезнь Кадырова разжигает борьбу за власть: кто может стать следующим главой Чечни, — The Times

Глава Чечни, 49-летний Рамзан Кадыров, вероятно, на фоне тяжелой болезни готовит своего сына к перехвату власти. В Кремле тем временем стремятся обеспечить установление максимального контроля над нестабильной республикой.

О назревающей борьбе за преемственность в Чечне на фоне вероятной тяжелой болезни Кадырова пишет 12 января The Times. По данным журналистов, глава республики страдает от острого панкреонекроза и проблем с почками. В последний раз он появлялся на публике в истощенном виде и ходил с палкой.

В прошлом месяце Кадыров подогрел слухи о приближении своей смерти.

"Если вы слушаете слухи, что я не доживу до старости, ну, я не хочу доживать до старости. Я хочу умереть, пока меня все любят и уважают", — сказал "пехотинец" Владимира Путина, как он сам себя называл.

Журналисты напомнили, что Кадырова обвиняют в ряде нарушений прав человека, в частности казнях без решения суда и пытках. Разведка уже не впервые сообщает о критическом состоянии лидера Чечни. О госпитализации Кадырова в ГУР заявляли в 2023 году, а украинские медиа писали, что он находится в коме.

Відео дня

Болезнь Кадырова: кто станет следующим главой Чечни

Авторы статьи отмечают, что вопрос преемственности имеет для Кадырова жизненно важное значение, поскольку он стремится обеспечить своей семье долгосрочную безопасность. В то же время Москве нужно сохранить максимальный контроль над преимущественно мусульманской республикой.

По информации издания, около 100 родственников Кадырова занимают в администрации Чечни определенные должности и роли. Это больше, чем у Путина — он по данным росСМИ назначил на руководящие должности 26 членов своей семьи.

Журналисты предполагают, что Кадыров готовит к принятию власти над Чечней своего третьего сына, 18-летнего Адама, который похож на отца как внешне, так и поведением. За последние месяцы Адаму был присвоен ряд титулов в республике, в том числе секретаря Совета безопасности.

Власть над Чечней после смерти Кадырова может перехватить его сын Адам Фото: соцсети

Другой сын Кадырова, 20-летний Ахмат, имеет больше всего наград среди членов чеченской администрации и возглавляет Министерство спорта и Министерство по делам региональной молодежи. В начале января Кадыров назначил его заместителем премьер-министра республики.

Глава Чечни Кадыров с сыном Ахматом с сыном Ахматом Фото: Telegram / Рамзан Кадыров

Эксперт по вопросам Кавказа Гарольд Чемберс сказал журналистам, что Кадыров назначает на должности членов семьи в ответ на рост угроз со стороны российских служб безопасности, которые хотят видеть во главе Чечни более покладистого правителя.

"Именно этот факт, а также его плохое здоровье, заставляет Кадырова ускорить продвижение своих сыновей на высшие политические должности", — пояснил Чемберс.

Впрочем считается, что Кремль отдает предпочтение чеченскому военному командиру Апти Алаудинову, или депутату чеченского парламента Адаму Делимханову.

Кадыров угрожал Зеленскому

В Telegram-канале Кадырова, несмотря на сообщение о тяжелой болезни, 7 января появилась реакция на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что США должны поступить с главой Чечни так же, как с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

"Этот шут предлагает, чтобы власти США похитили меня. Обратите внимание, он даже не угрожал сделать это сам, как это сделал бы мужчина", — написал глава Чечни.

Журналисты напомнили, что в 2014 году, когда Зеленский был комиком, он сделал с коллегами скетч для украинского телевидения, в котором было видео плачущего Кадырова. Закадровый голос говорил, что глава Чечни плачет из-за свержения памятника Ленину. На самом деле видео было снято на поминальной службе по убитому в 2004 году Ахмату Кадырову, отцу чеченского лидера. После этого Владимир Зеленский получил шквал угроз от сторонников Кадырова, а российские депутаты сказали ему "готовиться к собственным похоронам".

Зеленский извинился за три дня, однако угрозы не утихали. Его жена, ныне первая леди Елена Зеленская рассказывала, что супруги были вынуждены нанять охрану из-за опасений, что чеченским киллерам приказали их убить. Кадыров регулярно вспоминает об этой ситуации, критикуя Зеленского.

Болезнь Кадырова: детали

О том, что главу Чечни Рамзана Кадырова экстренно госпитализировали перед Новым годом, источники "Новой газеты Европа" сообщали 31 декабря. Его не было на традиционном заседании Госсовета 25 декабря в Москве.

6 января издание "Кавказ Реалии" ("Радио Свобода") писало, что Кадыров назначил своего сына, 20-летнего Ахмата, вице-премьером Чечни.

11 января журналисты "Укрінформ" со ссылкой на собственные источники в Главном управлении разведки Минобороны Украины писали, что Кремль ищет Рамзану Кадырову преемника, поскольку у главы Чечни отказали почки. По данным инсайдеров, Кадыров находится на процедуре диализа в собственной больнице в Чечне, и врачи не дают никаких прогнозов.