Вірять у "теорію перемоги": в ISW пояснили, чому Росія блокує гарантії безпеки для України

Російська влада дедалі відвертіше демонструє, що не розглядає жодних компромісних варіантів завершення війни проти України та наполягає виключно на сценаріях, вигідних Кремлю. Останні заяви ключових посадовців РФ підтверджують — Москва й надалі відкидає західні гарантії безпеки та робить ставку на продовження бойових дій.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 29 січня. Зокрема, аналітики відомствазазначають, що Кремль послідовно нівелює будь-які ініціативи Заходу щодо гарантування безпеки Україні. Черговим підтвердженням цього стала заява міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, яку він озвучив під час інтерв’ю турецькому медіа. Глава російського МЗС назвав західні гарантії неприйнятними, а також додав, що це інструмент підтримки нібито "нелегітимної" української влади.

Водночас Лавров дав зрозуміти, що Москва не відмовляється від концепції безпекових домовленостей, яку Росія просувала під час переговорів у Стамбулі у 2022 році. За оцінкою ISW, цей проєкт угоди передбачав радикальне обмеження суверенітету України: різке скорочення можливостей Збройних сил, жорсткий контроль їхньої діяльності та відсутність будь-яких симетричних зобов’язань для Росії. Ба більше, запропонована модель надавала Кремлю можливість блокувати дії держав-гарантів у разі нового збройного конфлікту на території України.

Крім цього, російський міністр підтвердив прихильність вимогам, які президент РФ Володимир Путін озвучив у червні 2024 року під час виступу в Міністерстві закордонних справ Росії. Тоді глава Кремля фактично закликав Україну та країни НАТО погодитися з початковими воєнними цілями Росії як з умовою припинення війни. У ISW підкреслюють, що така позиція рівнозначна вимозі капітуляції. Лавров також повторив твердження про те, що чинна українська влада нібито становить постійну загрозу для безпеки Росії, хоча ці заяви не мають фактичного підґрунтя.

Паралельно з риторикою глави МЗС подібні сигнали лунають і від інших впливових фігур у Росії. Зокрема, очільник Чеченської Республіки Рамзан Кадиров 29 січня відкрито заявив, що Кремль не повинен йти на жодні переговори з Україною, а має зосередитися на продовженні війни. Аналогічні тези регулярно озвучують і представники Ради Федерації та Державної думи РФ, які фактично транслюють офіційні наративи російської влади.

За даними ISW, російські парламентарі наполягають на подальшому просуванні на фронті, заперечують право України на тимчасово окуповані та незаконно анексовані території й водночас закликають Київ до капітуляції.

"Кремль постійно відхиляє будь-які суттєві гарантії безпеки для України, запропоновані під час мирного процесу. Постійна відмова Кремля від гарантій безпеки для України свідчить про те, що він залишається відданим теорії перемоги Путіна — теорії про те, що Росія може перемогти в Україні, переживши здатність України воювати та бажання Заходу підтримувати Україну", — йдеться у звіті.

Нагадаємо, що, за словами держсекретаря США Марка Рубіо, домовленості щодо гарантій безпеки для України наразі майже погоджені. Також він додав, що до України після війни відправлять американських військових.

Також Фокус 25 січня писав, посилаючись на заяву Володимира Зеленського, що Київ погодив із Вашингтоном двосторонні умови щодо гарантій безпеки. Також президент додав, що наступним стовпом безпеки буде участь членів "Коаліції охочих" та членство України в ЄС.