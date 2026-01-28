Гарантії безпеки для Києва: Рубіо зробив заяву про відправку військ США до України

Держсекретар США Марко Рубіо заявив про те, що домовленості щодо гарантій безпеки для України наразі майже погоджені. Один з пунктів передбачає відправлення миротворців до України.

Йдеться про миротворців з Європи. Однак, за словами Рубіо, без підтримки США відряджання миротворців нічого не змінить. Заяву держсекретаря цитує "Sputnik Africa".

За його словами, у партнерів України існує загальна домовленість щодо майбутніх гарантій безпеки. Ідеться про розміщення військових з декількох країн Європи, а потім — про "американський бекстоп".

"Але насправді гарантія безпеки — це американський "бекстоп". Я не применшую того факту, що деякі країни Європи готові розмістити війська в повоєнній Україні. Я маю на увазі, що це не має значення без американської підтримки. Причина того, чому вам потрібна американська підтримка, полягає в тому, що наші союзники та партнери не інвестували достатньо у власні оборонні можливості протягом останніх 20 чи 30 років", — зазначив Рубіо.

Він висловив сподівання, що підхід західних країн буде змінено, відзначивши, що в деяких країнах це вже змінилося.

Раніше голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що в перемовинах щодо завершення війни є важливий принцип — "Boots on the Ground", що означає присутність іноземних військ в Україні. Однак американські війська не будуть на території України. Натомість деякі європейські країни підтверджують свою присутність в Україні.

Він наголосив, що для майбутніх інвесторів саме присутність західних військ в Україні є гарантією безпечності інвестування.

