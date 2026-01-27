"Виведення ЗСУ з Донбасу — шлях до миру": спецпредставник Путіна посварився з журналістом FT

Спецпредставник кремлівського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмітрієв заявив про те, що вихід ЗСУ з території Донбасу є шляхом до миру. З ним посперечався журналіст видання Financial Times Крістофер Міллер.

Той відповів росіянину, що миру не буде, допоки війська РФ знаходяться на території України. Суперечка між ними сталася в X.

Дмітрієв зробив свою заяву у відповідь на статтю Міллера, у якій йдеться, що у США вважають, що однією з умов укладання мирної угоди може стати передача Донбасу під контроль Росії.

На заяву про те, що такий крок буде кроком до миру Міллер відповів: "Безперечно, вихід Росії з Донбасу та з усієї України буде шляхом до миру".

Коли Дмітрієв надіслав скриншот статті Міллера про плани, які зараз обговорюються, журналіст наголосив, що поки Росія перебуває на території України, це окупація, а не мир.

Натомість спецпредставник Путіна лише видав звичайний російський наратив, назвавши Міллера "підбурювачем війни, який поширює фейкові британські наративи, що перешкоджають миру".

Суперечка Дмітрієва та Міллера Фото: Скриншот

Нагадаємо, 25 січня Володимир Зеленський повідомив, що Київ погодив із Вашингтоном двосторонні умови щодо гарантій безпеки. Ще одним стовпом безпеки буде участь членів "Коаліції охочих" та членство України в ЄС.

Перед цим речник Путіна Дмитро Пєсков заявляв, що для будь-якого врегулювання конфлікту українські війська мають залишити територію Донбасу.

Ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, що Україна має гарантувати три умови, перш ніж укладати будь-які договори про завершення війни: про гарантії безпеки, про відновлення України та про членство України в Європейському Союзі.

Раніше Фокус розповідав про те, що членство України в ЄС опинилося під загрозою. Ідея президента США Дональда Трампа щодо запровадження режиму повної безмитної торгівлі між Україною та Америкою може загрожувати зривом намірів країни вступити до Європейського Союзу.