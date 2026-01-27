"Виведення ЗСУ з Донбасу — шлях до миру": спецпредставник Путіна посварився з журналістом FT
Спецпредставник кремлівського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмітрієв заявив про те, що вихід ЗСУ з території Донбасу є шляхом до миру. З ним посперечався журналіст видання Financial Times Крістофер Міллер.
Той відповів росіянину, що миру не буде, допоки війська РФ знаходяться на території України. Суперечка між ними сталася в X.
Дмітрієв зробив свою заяву у відповідь на статтю Міллера, у якій йдеться, що у США вважають, що однією з умов укладання мирної угоди може стати передача Донбасу під контроль Росії.
На заяву про те, що такий крок буде кроком до миру Міллер відповів: "Безперечно, вихід Росії з Донбасу та з усієї України буде шляхом до миру".
Коли Дмітрієв надіслав скриншот статті Міллера про плани, які зараз обговорюються, журналіст наголосив, що поки Росія перебуває на території України, це окупація, а не мир.
Натомість спецпредставник Путіна лише видав звичайний російський наратив, назвавши Міллера "підбурювачем війни, який поширює фейкові британські наративи, що перешкоджають миру".
Нагадаємо, 25 січня Володимир Зеленський повідомив, що Київ погодив із Вашингтоном двосторонні умови щодо гарантій безпеки. Ще одним стовпом безпеки буде участь членів "Коаліції охочих" та членство України в ЄС.
Перед цим речник Путіна Дмитро Пєсков заявляв, що для будь-якого врегулювання конфлікту українські війська мають залишити територію Донбасу.
Ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, що Україна має гарантувати три умови, перш ніж укладати будь-які договори про завершення війни: про гарантії безпеки, про відновлення України та про членство України в Європейському Союзі.
Раніше Фокус розповідав про те, що членство України в ЄС опинилося під загрозою. Ідея президента США Дональда Трампа щодо запровадження режиму повної безмитної торгівлі між Україною та Америкою може загрожувати зривом намірів країни вступити до Європейського Союзу.